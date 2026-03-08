autómentésfolyóműszaki mentésrakpartkocsi

A Tiszába csúszott egy autó Szegeden, a tűzoltók nagyot küzdöttek, hogy kivontassák

A Tiszába gurult egy gépjármű a szegedi rakparton, amihez azonnal riasztották a helyi tűzoltókat. A mentés idejére teljes útzárat rendeltek el az érintett szakaszon, hogy biztonságosan kiemelhessék a folyóból az autót.

Munkatársunktól
2026. 03. 08. 16:00
Fotó: Donka Ferenc / Délmagyar.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szegedi rakpartnál a folyóba gurult egy személygépkocsi, amelynek kimentéséhez a helyi hivatásos tűzoltók segítségét kérték. A műszaki mentés során csörlővel sikerült a partra vontatni az elmerült autót – írta az Origo.hu.

Autót kellett kihalászni a Tiszából Szegeden
Autót kellett kihalászni a Tiszából Szegeden
(Fotó: Délmagyar/Donka Ferenc)

Folyóba gurult egy autó a szegedi rakparton

A Tiszába csúszott egy kocsi a rakpartnál, amihez azonnal riasztották a műszaki mentőket. A szakemberek a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, így az autó kiemeléséig a forgalom szünetelt az érintett úton. 

A mentésről készült képeket ide kattintva, a Délmagyar.hu oldalán tekinthetik meg.

Borítókép: Tűzoltók segédkeznek a Tiszába gurult gépjármű kiemelésén (Fotó: Délmagyar/Donka Ferenc)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenzék

Az ellenzék és sajtójának működése

Bayer Zsolt avatarja

Esettanulmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu