A Tiszába csúszott egy autó Szegeden, a tűzoltók nagyot küzdöttek, hogy kivontassák

A szegedi rakpartnál a folyóba gurult egy személygépkocsi, amelynek kimentéséhez a helyi hivatásos tűzoltók segítségét kérték. A műszaki mentés során csörlővel sikerült a partra vontatni az elmerült autót – írta az Origo.hu.

Autót kellett kihalászni a Tiszából Szegeden

(Fotó: Délmagyar/Donka Ferenc)

Folyóba gurult egy autó a szegedi rakparton

A Tiszába csúszott egy kocsi a rakpartnál, amihez azonnal riasztották a műszaki mentőket. A szakemberek a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, így az autó kiemeléséig a forgalom szünetelt az érintett úton.

A mentésről készült képeket ide kattintva, a Délmagyar.hu oldalán tekinthetik meg.

Borítókép: Tűzoltók segédkeznek a Tiszába gurult gépjármű kiemelésén (Fotó: Délmagyar/Donka Ferenc)