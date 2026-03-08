Menczer Tamás megmutatta, amit a Partizán elhallgat + videó

Gulyás Márton kapta mikrofonvégre Menczer Tamást a debreceni háborúellenes gyűlés előtt. A politikus most azt a részletet tette közzé a Facebook-oldalán, amit – mint írta – a Partizán „megpróbál elhallgatni”.

Fotó: Képernyőkép/Facebook

– Ön tett egy lagymatag kísérletet – amit értékelek egyébként – arra, hogy összehozzon egy vitát köztem és a tiszás ellenfelem, Bujdosó Andrea között. Ez nem sikerült, mert az ellenfelem nem vállalja – emlékeztette Gulyást a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki megismételte: ő készen áll a vitára. Ezt követően arról érdeklődött, a Partizán megkérdezte-e Bujdosótól, hogy miért zárkózik el a vitától, valamint rákérdezett-e a Tisza képviselőjének a busás jövedelmet hozó Shell-részvényeire.

Ön elment egyszer is az ellenfelemhez, hogy megkérdezze, hogy miért nem vállalja a vitát? Esetleg hogy mi van a 12 322 darab Shell-részvényével, amelyen kétszeres részvényárfolyamot, azóta plusz tíz százalékot, sok száz millió forintot keres a magyar emberek kárára az olajblokáddal, a szankciókkal meg a háborún?

– érdeklődött politikus, amire Gulyás Márton azzal mentegetődzött, hogy ő ezt már megkérdezte, és – kibújva a válaszadás alól – egy újabb kérdést tett fel.