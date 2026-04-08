Menczer Tamás: Kedden sem lettem volna Magyar Péter helyében, de vasárnap sem lennék

Kiderült újra, hogy a világ legerősebb szuperhatalma, az Amerikai Egyesült Államok velünk van – mondta Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója videójában hozzátette: Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance amerikai alelnök nemcsak szövetségese, de barátja is Orbán Viktornak.

2026. 04. 08. 21:47
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videójában elmondta, hogy négy alappilléren nyugszik az amerikai–magyar barátság, amelyek a következők: 

Békét kell teremteni Ukrajnában, nemet kell mondani a bevándorlásra, támogatni kell a családokat és van egy kereskedelmi gazdasági együttműködés – ami folyamatosan fejlődik.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videója mellé azt írta:

„Peti, bár a tegnap sem a tiéd volt, javaslom, becsüld meg. A vasárnap ugyanis neked még rosszabb lesz! Még 4 nap.”

Mint ismert, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kedden hazánkba érkezett. Orbán Viktorral tartott közös fórumot. Az eredetileg kétnaposra tervezett látogatást pedig végül egy nappal meghosszabbította. 

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
