Menczer Tamás: Kedden sem lettem volna Magyar Péter helyében, de vasárnap sem lennék

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videójában elmondta, hogy négy alappilléren nyugszik az amerikai–magyar barátság, amelyek a következők:
Békét kell teremteni Ukrajnában, nemet kell mondani a bevándorlásra, támogatni kell a családokat és van egy kereskedelmi gazdasági együttműködés – ami folyamatosan fejlődik.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videója mellé azt írta:
„Peti, bár a tegnap sem a tiéd volt, javaslom, becsüld meg. A vasárnap ugyanis neked még rosszabb lesz! Még 4 nap.”
Mint ismert, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kedden hazánkba érkezett. Orbán Viktorral tartott közös fórumot. Az eredetileg kétnaposra tervezett látogatást pedig végül egy nappal meghosszabbította.
