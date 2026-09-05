Ez már az újságírók nyílt megfélemlítése! – szakértő mondta el a véleményét a közmédiából eltávolított Gulyás István ügyéről

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Kérdéses a közmédia autonómiája, mivel a 444 támadó hangvételű cikke után levették a képernyőről az Ez itt a kérdés… című, M5-ön sugárzott műsort. Emellett felfüggesztették Gulyás István műsorvezetőt, akit a hírek szerint biztonsági őrök vezettek ki a közmédia épületéből.

Máté Patrik
2026. 09. 05. 5:37
Gulyás István
Fotó: Képernyőkép
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A fideszes politikus állítása kapcsán Dornfeld László lapunknak úgy vélekedett, hogy bármi megtörténhet ott, ahol a miniszterelnök egy kommentben gyakorlatilag kirúghat embereket, élet és halál ura a közmédiában, valamint az önkény a fő rendezőelv. Az elemző szerint a közmédiában mindent Magyar Péter akar eldönteni, és attól függ a köztévé sorsa, hogy a miniszterelnöknek éppen milyen napja van. 

Most jött el az igazi szólásszabadság kora a közmédiában. Mindenki szabadon beszélhet, amíg a miniszterelnökkel megegyezik a véleménye. Csakhogy még maga a miniszterelnök se tudja, hogy aznap mi lesz a véleménye

– tette hozzá.

 

Szerteágazó témák a műsorban

Az Ez itt a kérdés…-ben egyébként ideológiai oldaltól függetlenül szerepeltek vendégek, a konzervatív kötődésű közéleti szereplők mellett például az LMP-alapító Schiffer András, Fodor Gábor, az SZDSZ egykori elnöke, a szintén egykori szabad demokrata Szent-Iványi István, vagy a korábban MSZP-s Hegyi Gyula. Számos adás külpolitikai tematikájú volt, az utolsó például „Új alkura készülnek a szuperhatalmak?” címet viselte. A beszélgetésben egyebek mellett arról értekeztek a résztvevők, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint a Kreml a háború eszkalálására készül, a CIA igazgatója pedig azért utazhatott Moszkvába, hogy lebeszélje Vlagyimir Putyint egy NATO-tagállam elleni esetleges támadásról. A korábbi részekben volt szó egyebek mellett a vakcinabotrányról, a nemzetközi fegyverkezésről, valamint Németország belpolitikai helyzetéről.

 

Leszámolás a közmédiában

Gulyás István esete nem példa nélküli, hiszen korábban több dolgozót is hasonló körülmények között távolítottak el a közmédiából. Alig néhány nappal azután, hogy kinevezték Horváth P. Andrást az MTVA élére, több tucat dolgozónak is felfüggesztették a munkaviszonyát. A felfüggesztett munkatársak között volt  Császár Attila, az M1 díjnyertes riportere, akit biztonsági őrökkel vezettek ki az MTVA épületéből. A déli híradót még megcsináltatták vele és kollégáival, aztán hívták fel őket a HR-re.

Császár Attilának egy olyan papírt adtak át, amelyen mindössze az állt minden indoklás nélkül, hogy július 19-ig felmentik a munkavégzés alól, utána pedig értesítik a továbbiakról.

A munkavégzés alól felmentettek közt volt Nagy Katalin, a Kossuth rádión futó Jó napot, Magyarország! felelős szerkesztője, valamint a televíziós híradók műsorvezetői: Radnai Csaba, Imre Balázs és Meszes Boglárka. De Hevér Loránd munkaviszonyát is felfüggesztették.

 

„Nem hinném”

Augusztus 3-án jelentették be, hogy az M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, műsorvezetőként pedig több mint tíz év után Borsa Miklós is visszatér a képernyőre. Hajdú 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte pályáját, később a Duna TV-nél, a Hír TV-nél és az Echo TV-nél dolgozott, majd pedig Mészáros Lőrinc Talentis Groupjánál volt kommunikációs szakember. Borsa pedig a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte karrierjét, majd a Duna TV és az M1 híradósa lett. 2015-ben távozott a képernyőről.

A Hajdú kinevezéséről beszámoló Telex-cikk alá a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök azt kommentelte: „nem hinném...”

Másnap a közmédia már közölte is, hogy Hajdú és Borsa megbízását is visszavonták. Indoklásként azt írták, hogy a megújuló hírszolgáltatásnak vissza kell állítania a társadalom bizalmát, és a közmédiának a társadalmi igényeknek is meg kell felelnie. Azt nem közölték, hogy Magyar Péter hozzászólásának volt-e szerepe a döntésben. A történtekből politikai vita lett és minden oldalról bírálták a miniszterelnök beavatkozását. 

 

Bizonytalanságban tartott dolgozók

Míg az M1 híradója újraindult, az online térben továbbra sem működik a hírszolgáltatás. Portálunk információi szerint az online részleg dolgozóit szeptember 4-ig, péntekig felfüggesztették. Ez azt jelenti, hogy nem rúgták ki őket, de dolgozni sem kellett további két hétig. Belépőkártyáikat letiltották, maradt számukra a bizonytalanság. Nem tudni, hogy a közmédia új vezetése mihez kezd majd a hirado.hu oldallal, az M1 augusztus 20-i újraindulása mindenesetre nem volt zökkenőmentes.

 

A Mandinerre is lecsapott az önkény

Nem a közmédia az egyetlen, amit utolért Magyar Péter leszámolási hulláma, ugyanis a miniszterelnök kélyes hangvételű posztban jelentette be tegnap, hogy a pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját. Emellett megszűnt a kormányfő által hazug propagandalapnak titulált Mandiner mindennemű finanszírozása is. 

A lap sorsa júniusban pecsételődött meg, amikor Magyar Péter a parlamentben kijelentette: az állam átveszi a Mandinert és nekik kell majd meghatározni a lap tartalmát.  A miniszterelnök kijelentésére akkor a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) is kritikusan reagált.  A Mandinerről legutóbb augusztusban jelent meg hír, miszerint a lap hét év után felfüggeszti nyomtatott hetilapjának kiadását. 

Borítókép: Gulyás István (Fotó: Képernyőkép/Youtube)

 

gulyás istvánm5mtvaközmédia

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