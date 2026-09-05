Ez már az újságírók nyílt megfélemlítése! – szakértő mondta el a véleményét a közmédiából eltávolított Gulyás István ügyéről

A fideszes politikus állítása kapcsán Dornfeld László lapunknak úgy vélekedett, hogy bármi megtörténhet ott, ahol a miniszterelnök egy kommentben gyakorlatilag kirúghat embereket, élet és halál ura a közmédiában, valamint az önkény a fő rendezőelv. Az elemző szerint a közmédiában mindent Magyar Péter akar eldönteni, és attól függ a köztévé sorsa, hogy a miniszterelnöknek éppen milyen napja van.
Most jött el az igazi szólásszabadság kora a közmédiában. Mindenki szabadon beszélhet, amíg a miniszterelnökkel megegyezik a véleménye. Csakhogy még maga a miniszterelnök se tudja, hogy aznap mi lesz a véleménye
– tette hozzá.
Szerteágazó témák a műsorban
Az Ez itt a kérdés…-ben egyébként ideológiai oldaltól függetlenül szerepeltek vendégek, a konzervatív kötődésű közéleti szereplők mellett például az LMP-alapító Schiffer András, Fodor Gábor, az SZDSZ egykori elnöke, a szintén egykori szabad demokrata Szent-Iványi István, vagy a korábban MSZP-s Hegyi Gyula. Számos adás külpolitikai tematikájú volt, az utolsó például „Új alkura készülnek a szuperhatalmak?” címet viselte. A beszélgetésben egyebek mellett arról értekeztek a résztvevők, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint a Kreml a háború eszkalálására készül, a CIA igazgatója pedig azért utazhatott Moszkvába, hogy lebeszélje Vlagyimir Putyint egy NATO-tagállam elleni esetleges támadásról. A korábbi részekben volt szó egyebek mellett a vakcinabotrányról, a nemzetközi fegyverkezésről, valamint Németország belpolitikai helyzetéről.
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