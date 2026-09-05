Ez már az újságírók nyílt megfélemlítése! – szakértő mondta el a véleményét a közmédiából eltávolított Gulyás István ügyéről

Leszámolás a közmédiában

Gulyás István esete nem példa nélküli, hiszen korábban több dolgozót is hasonló körülmények között távolítottak el a közmédiából. Alig néhány nappal azután, hogy kinevezték Horváth P. Andrást az MTVA élére, több tucat dolgozónak is felfüggesztették a munkaviszonyát. A felfüggesztett munkatársak között volt Császár Attila, az M1 díjnyertes riportere, akit biztonsági őrökkel vezettek ki az MTVA épületéből. A déli híradót még megcsináltatták vele és kollégáival, aztán hívták fel őket a HR-re.

Császár Attilának egy olyan papírt adtak át, amelyen mindössze az állt minden indoklás nélkül, hogy július 19-ig felmentik a munkavégzés alól, utána pedig értesítik a továbbiakról.

A munkavégzés alól felmentettek közt volt Nagy Katalin, a Kossuth rádión futó Jó napot, Magyarország! felelős szerkesztője, valamint a televíziós híradók műsorvezetői: Radnai Csaba, Imre Balázs és Meszes Boglárka. De Hevér Loránd munkaviszonyát is felfüggesztették.

„Nem hinném”

Augusztus 3-án jelentették be, hogy az M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, műsorvezetőként pedig több mint tíz év után Borsa Miklós is visszatér a képernyőre. Hajdú 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte pályáját, később a Duna TV-nél, a Hír TV-nél és az Echo TV-nél dolgozott, majd pedig Mészáros Lőrinc Talentis Groupjánál volt kommunikációs szakember. Borsa pedig a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte karrierjét, majd a Duna TV és az M1 híradósa lett. 2015-ben távozott a képernyőről.

A Hajdú kinevezéséről beszámoló Telex-cikk alá a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök azt kommentelte: „nem hinném...”

Másnap a közmédia már közölte is, hogy Hajdú és Borsa megbízását is visszavonták. Indoklásként azt írták, hogy a megújuló hírszolgáltatásnak vissza kell állítania a társadalom bizalmát, és a közmédiának a társadalmi igényeknek is meg kell felelnie. Azt nem közölték, hogy Magyar Péter hozzászólásának volt-e szerepe a döntésben. A történtekből politikai vita lett és minden oldalról bírálták a miniszterelnök beavatkozását.