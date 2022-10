A YouTube-ot tavaly több bírálat is érte, amiért teret engedett a Covid–19 elleni vakcinákat támadó összeesküvés-elméleteknek, tévhiteknek és álhíreknek, illetve olyan videók közzétételét engedélyezte, melyek ellentmondtak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak. Ezt követően a videómegosztó tavaly szeptemberben több bírált tartalmat is törölt az oldalról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)