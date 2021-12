Télen is kell a zöld, mutatjuk, mit egyen!

GESZTENYE

A gesztenyéről elsőre mindenkinek a cukros, hizlaló finomság, a gesztenyepüré jut az eszébe. Pedig a gesztenye ennél sokkal több: ízletes téli csemege, akár hús mellé köret, főleg, ha magunk készítjük el. A gesztenye magas rost-, zsír- és kalóriatartalmú, ezért csak óvatosan majszoljunk belőle, de ne hagyjuk ki az étkezésekből, mert egészséges. Ehető sütve magában, sütemények krémjeként, de vadhúsokhoz és káposztás ételekhez is passzol az íze. Ha egy pohár zsírszegény tejjel összeturmixolunk egy kevés cukrozatlan gesztenyemasszát, vagy néhány szem sült gesztenyét, remek reggeli vagy tízórai italt készíthetünk belőle.

HÜVELYESEK

A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy akkor maradunk egy diéta során egészségesek, ha mindig kiegyensúlyozottan étkezünk. Ezért egy héten egyszer együnk a hüvelyesek családjába tartozó növények közül is valamit. Ide tartozik a bab, zöldbab, zöldborsó, sárgaborsó, mungóbab, csicseriborsó, lencse, és a szójabab is. Ezek a növények rengeteg B-vitamint tartalmaznak, segítik az emésztést, és stabilizálják a vércukor- és a koleszterinszintet is. Készíthetünk belőlük levest, főzeléket, de összeturmixolva és fűszerezve még szendvicskrémnek is kitűnő.

KÁPOSZTA

A káposzta a diétázók egyik legkedveltebb zöldsége. Magas vitamin- és rosttartalmú, a kalóriatartalma viszont csekély. Az emésztésre és a bélműködésre is jótékonyan hat. Szerencsére minden évszakban, így télen is hozzájuthatunk. Ízletes leveleit ezerféleképpen variálhatjuk, ráadásul meglehetősen olcsó, a pénztárcát sem terheli meg. Természetesen, mint minden más zöldséget, ezt is a legjobb nyersen vagy savanyítva fogyasztani, mert így fejti ki leginkább gyógyhatását. Almával és kevés dióval különleges salátát készíthetünk belőle.

ZELLER

Gyerekkorában ön is minden levesből kipiszkálta a zellert? Ha még mindig nem szerette meg, ilyenkor télen érdemes megbarátkozni vele. Remek vízhajtó, diétás csemege. A benne lévő hatóanyagok és nyomelemek elsősorban akkor erősítik az immunrendszert, ha nyersen fogyasztjuk. Reszeljük salátákba, és nyugodtan használjuk fel a zöldjét is! Gyümölcscentrifugával a levét is kipréselhetjük, almával, répával és céklával finom téli méregtelenítő ital. Húsok mellé akár pürét is készíthetünk belőle. Vágjuk apró kockákra, tegyünk hozzá egy sárgarépát, és főzzük meg zsírszegény tejben. Ha megpuhul, turmixoljuk össze sóval és borssal. Jóval kevesebb kalóriát tartalmaz, mintha burgonyából főztük volna ugyanezt.

FOKHAGYMA

Természetgyógyászok szerint különösen télen mindennap kellene ennünk a fokhagymából egy keveset. Elűzi a betegségeket, immunerősítő, remekül méregtelenít, így a narancsbőr kialakulását is megelőzhetjük vele. Tisztítja az ereket, és még a vérnyomást is szabályozhatjuk vele. A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, és a salátákat ízesítjük vele. De ha más fogások ízesítésére használjuk, főzés közben mindig utoljára adjuk az ételhez a fokhagymát, amikor már lezártuk a gázt. Így nem veszíti el a gyógyhatását.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)