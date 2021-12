Fejenként háromszáz kiló hulladék

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) beszámolója szerint tavaly is hatalmas mennyiségű települési szemét landolt a hulladéklerakókban. A hatóság a november 21. és 28. között megrendezett európai hulladékcsökkentési hét apropóján publikálta az elmúlt év legfontosabb hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatait. Ezekből kiderül, hogy 2020-ban hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött összes települési hulladék mennyisége 3 245 791 tonna volt, melynek meghatározó hányadát – 2 432 912 tonnát – továbbra is vegyes hulladékként gyűjtötték be.

A begyűjtött, egy főre eső települési hulladék mennyisége 331,88 kilogramm volt. A települési hulladék több mint 53 százaléka hulladéklerakóba került.

Fontos, hogy mindez a közszolgáltatás keretében kezelt hulladék, hiszen eközben például az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tisztítsuk meg az országot! programjában 2020 és 2021 júliusa között mintegy 25 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek be. De érdemes kiemelni a PET-kupát is, amelyben az önkéntesek az elmúlt években összesen 180 tonna hulladéktól tisztították meg a magyarországi élővizeket.

A 2020-ban közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladék

75 százaléka vegyes,

kilenc százaléka bio- és zöld,

nyolc százaléka csomagolási,

négy százaléka lom,

egy százaléka üveg volt,

három százaléka pedig az egyéb kategóriába tartozott.

A korábbi években begyűjtött hulladék mennyiségének emelkedése 2020-ban megtorpant, ami feltételezhetően a világjárvány gazdasági hatásaira vezethető vissza. Viszont a stagnálás ellenére is több hulladékot hasznosítottak és ártalmatlanítottak tavaly, mint 2019-ben. Lényeges viszont, hogy a hasznosításra átadott hulladék mennyisége csaknem harminc százalékkal több volt az előző évinél, összesen 1 088 291 tonna került anyagában újrahasznosító üzemekbe vagy a rákospalotai hulladékhasznosító erőműbe. Ártalmatlanításra 1 979 662 tonnát, előkezelésre pedig 1 505 756 tonnát adtak át.

Magyarországon 2020-ban 402 hulladékkezeléssel foglalkozó létesítmény működött: 264 hulladékudvar, 26 átrakó, 62 előkezelő, 29 ártalmatlanító és 21 hasznosító. Az elmúlt öt évben jelentős tisztuláson ment át az ágazat: az integrációs folyamat eredményeként 86-ról 27-re csökkent a hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltatók száma.

A hivatal felidézte, hogy a kormány Klíma- és természetvédelmi akciótervének és az európai uniós irányelvekkel összhangban 2021-ben módosította hulladéktörvényét, ami új alapokra helyezte a hazai hulladékgazdálkodási tevékenységet, jelentősen hozzájárulva a természet megóvásához. Az új jogszabály a hulladékot – a körforgásos gazdaságra való átállás jegyében – nyersanyagként kezeli: a gyártókat arra ösztönzi, hogy már a gyártásnál visszaszorítsák a hulladékok keletkezését, illetve ahol lehetséges, ott minél nagyobb arányban használják azt alapanyagként.