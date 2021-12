A drágulás uralta az energiapiacokat az idén

Gondot okozott viszont, hogy ez idő alatt Európában a villamosenergia-árak is az egekbe szöktek, részben a gáz és a szén mint a termelés egyik alapanyagának drágulása, részben a megújulók termelésének bezuhanása, továbbá az olcsó nukleáris kapacitások kivezetése miatt. Az összekapcsolt árampiacok és a magas, évi egyharmados importarány miatt a hatás hazánkba is átgyűrűzött, ezért a mikrovállalkozásokat is bevonta a kormány a rezsicsökkentés ernyője alá. Ezek 30-50 milliárd forintot takaríthatnak meg a lépés révén összesen, míg egy átlagos magyar család havi többletköltsége a negyvenezer forintot is meghaladná a hatósági árszabályozás nélkül.

A nagyobb ipari szereplőknek viszont európai versenyjogi megkötések miatt nem biztosíthat az állam kedvezőbb beszerzési árat, ezért azok előbb-utóbb kénytelenek áthárítani a költségeiket, tovább gerjesztve az inflációt, ami viszont mindenkit érint.