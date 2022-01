Apáról fiúra szállt a hintókészítő családi vállalkozás

Az alma sokszor valóban nem esik messze a fájától, más alkalommal éppen az ellenkezője történik meg – mindkét verzióra kiváló példát szolgáltat a füzesgyarmati Galambos család. Az ország egyik legjelentősebb hintókészítő cégét vezető Galambos Nándor nagyapja ugyanis még gazdaember volt, míg az ő fia, Sándor, a vállalkozó édesapja már iparosként dolgozott, és ő rakta le a családi társaság alapjait. – Az okát nem tudom, de régen nagyon sok iparos ember dolgozott Füzesgyarmaton, mások mellett kovácsok, bognárok és kárpitosok is szép számmal tevékenykedtek a településen.

– A hintókészítés a fogatsport fejlődésével, az 1970-es években indult el az akkor még nagyközségünkben. Az első fogathajtó Európa-bajnokságot 1971-ben rendezték meg, éppen Budapesten, az esemény hatalmas magyar sikereket hozott, és a sportág, hazai és nemzetközi szinten, ekkortól kezdett virágozni

– idézi fel Galambos Nándor. A fiatalember elmondja, hogy még az államszocializmus idején, helyben működött az Univerzál Ipari Szövetkezet, ahol nagyon sok mindent gyártottak. Az akkori elnök úgy döntött, hogy mivel a településen kovácsok, bognárok, esztergályosok, kárpitosok és festők dolgoztak, gyártsanak a szövetkezetben hintókat is. Sokáig csak az állami szövetkezeteknek, téeszeknek, méneseknek vagy éppen a honvédségnek készítettek hintókat, mert náluk volt fizetőképes kereslet. Akkoriban egy hintó szinte többe került, mint egy új személyautó. Később, az 1980-as években már egy-egy magánembernek is volt pénze hintóra, viszont őket a szövetkezet nem akarta kiszolgálni.

A cég szabvány hintótípusokat készít, de a megrendelők a saját igényüknek, kényelmüknek megfelelően szereltetik fel azokat. Fotó: Havran Zoltán

Több évtizedes alapok

Erre a piaci résre érzett rá Galambos Sándor, és otthon, az udvar hátuljában kialakított egy műhelyt, ahol más mesterekkel közösen elkezdett hintókat gyártani. Ekkor még a település több pontján dolgoztak a mesterek. Idővel, ahogy egyre több lett a megrendelés, a férfi kivált a szövetkezetből, és egyéni vállalkozóként már csak hintókészítéssel foglalkozott az otthoni műhelyben. Ezt csinálta szinte a halála napjáig, 2018 októberéig, amikor fia, Galambos Nándor vette át a családi vállalkozás vezetését. – Korábban, a középiskola befejezése után is dolgoztam itthon a műhelyben, de nekem nem a hintókészítés volt a nagy szerelmem, hanem a lovak ejtettek rabul, és fogathajtó versenyekre jártam. Persze tudtam, hogy mi folyik itthon, a műhelyben, annál is inkább, mert az én hintóim is itt készültek, és itt is javítottuk azokat. Amikor azonban édesapám beteg lett, azonnal a helyébe léptem, és átvettem a vállalkozás vezetését – fejti ki a fiatalember, akinek persze gyermekkori élményei is vannak az udvar végében levő műhelyről. Azt szerette a legjobban, amikor édesapja és a vele együtt dolgozó mesterek reggeliztek, mert akkor jókat beszélgettek, és gyerekként ő is tudott velük játszani, viccelődni, erről vannak emlékképei.

Több lábon áll a cég

Galambos Nándor kitér arra is, hogy bár maguk is szabvány hintótípusokat készítenek, de a megrendelők a saját igényüknek, kényelmüknek megfelelően szereltetik fel azokat. Ezek az „extrák” teszik egyedivé a cziráki, gavallér, Károlyi típusú magyar hintókat. Mint édesapja idejében, most is dolgoznak állami cégeknek, nemzeti parkoknak és a Hadtörténeti Múzeumnak is, például a régi eszközök fakerekeit cserélik, javítják. Az egri várba ők készítették az összes ágyút, és gyártottak már több nomád kordélyt a Kurultáj szervezőinek. Vannak megrendeléseik magánszemélyektől, illetve turizmusban utazó vállalkozóktól és filmesektől is, ez is kell ahhoz, hogy működőképes maradjon a cég. Előnyt jelent, hogy a vállalkozások akár hintó vásárlására is tudnak pályázni. Bár korábban a cég még Kenyába és Chilébe is készített hintókat, manapság külföldre csak ritkán dolgoznak. Ennek oka, hogy a piacon külföldi gyártók is megtalálhatók, amelyek nagy gyártási kapacitással, szériában olcsóbb hintókat is képesek előállítani. Főleg a prémium kategóriás termékeknél állják velük szemben a sarat, ebben az is a hazai gyártók, így Galambos Nándorék segítségére van, hogy egy nemzetnek sincs annyi hintótípusa és olyan erős hagyománya, mint Magyarországnak. Elszomorítja ugyanakkor a fiatal vállalkozót, hogy miközben a magyar fogatolási módszer világhírű, sokan a külföldi hintók felé fordultak. Kérdésre kifejtette, hogy egy hintó ára két- és négymillió forint között mozog, az összeg függ a típustól és a felszereltségtől.

Galambos Nándor, miként korábban édesapja, arra törekszik, hogy a műhelyben családias hangulat uralkodjon.

– Nálunk nincsen baj a munkaerővel, összeszokott csapat vagyunk. Vannak egészen fiatalok és idősebbek is, és olyan is akad, aki már a nyugdíj előtt áll. A társaság összetétele nem nagyon változik, mert sem hintókészítő cégből, sem hozzáértő szakemberből nem sok van, így kölcsönösen megbecsüljük egymást. Ha valaki eltölt itt nyolc-tíz hónapot, és beletanul a dolgokba, akkor utána már nem valószínű, hogy elmegy. Ha pedig nem bírja nálunk, az sokkal hamarabb kiderül

– mutat rá Galambos Nándor.

Tovább javítanának a minőségen

A fiatalember fontosnak tartja megjegyezni, hogy noha több mint három éve vezeti a családi vállalkozást, még mindig sokat kell tanulnia, és úgy érzi, még bőven van mit bizonyítania. Próbálja továbbfejleszteni a céget, elsősorban a minőségben, nem pedig a mennyiségben szeretne előbbre lépni, megmaradnának a mostani volumennél, és éves szinten továbbra is körülbelül negyven hintót gyártanának és tízet újítanának fel. A fejlesztés során különböző fémmegmunkáló gépeket cserélne le, újabb eszközöket, például napelemeket szerezne be, ezek megvásárlásához pályázati forrásokat is próbál felhasználni. Ha ez nem sikerül pályázati pénzből, akkor saját forrásból, lassabban modernizálja a családi vállalkozást, ehhez megpróbálnák a költségeket csökkenteni, és igyekeznek jobban odafigyelni az anyagok felhasználására is.

Az alkatrészek körülbelül 80-85 százalékát ma is maguk gyártják, ez könnyebbséget jelent. Mindig is figyeltek arra, hogy a hintóik tartósak legyenek, van olyan, amely már több évtizede fut.

Galambos Nándor úgy érzi, egy apró lépésre vannak attól, hogy a vállalkozásuk igazán sikeres legyen. – Jó lenne, ha középtávon meg tudnánk őrizni a magyarországi hintógyártásban kivívott pozícióinkat. Talán jó úton járunk, mert a friss világbajnok magyar fogathajtóknak mi készítettük a hintókat, jó lenne, ha az ilyen sikerek a jövőben is megmaradnának. Igyekszünk ehhez folyamatosan újabb és újabb fejlesztésekkel hozzájárulni – összegez a fiatal vállalkozó. Galambos Nándor persze nem adta fel a sportolással kapcsolatos álmait sem, ez még akkor is így van, ha a cégvezetés mellett jóval kevesebb a szabadideje. Minden évben vesz egy felszerelést, hogy egyszer majd újra versenyezni tudjon. Azt vallja, ha egyszer készen lesznek a lovai, addigra meglesz a szükséges felszerelés is.

Borítókép: Galambos Nándor hintókészítő (Fotó: Havran Zoltán)