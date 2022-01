Idén sem száguld majd az európai autógyártás

A novemberi visszaeséssel az EU autópiaca elmaradt az előző évi eladások számától. Tavaly január–november során 8,9 millió új autót helyeztek forgalomba az unióban – jelentette be az Acea európai ipari szövetség. A piac így elmaradt a nagyon gyenge 2020-as év adataitól, amelyet a koronavírus-zárlatok közepette produkáltak. Ugyanekkor 2,62 millió autó érkezett a német utakra. Ez tíz százalékkal volt kevesebb, mint az amúgy is gyenge 2020-ban – derül ki a Szövetségi Közlekedési Hatóság legfrissebb adataiból, közölte az Automobilwoche.de.

– A koronaválság kitörése utáni kilábalás helyett tovább csökkent az értékesítés – mondta Reinhard Zirpel, a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szövetségének (VDIK) elnöke.

A válság előtti 2019-es évhez képest összesen egymillióval kevesebb új autóra adtak le rendelést. Akkor 3,6 millió új autót adtak át a vevőknek Németországban. A tartós csökkenés fő oka a félvezetők hiánya volt. A vásárlók több autót rendeltek, a gyártók azonban a szűk keresztmetszetek miatt ezt csak részben tudták kielégíteni – közölte Zirpel.

A kecskeméti Mercedes-üzemben is több alkalommal leállították a gépsorokat a csiphiány miatt Fotó: Világgazdaság/Móricz-Sabján Simon

Mindeközben a VDIK szeretné azt hinni, hogy idén helyreáll a német autópiac. A szövetség december elején mintegy hárommillió új autóval számolt a 2022-es évre, ami 15 százalékos növekedés lenne a múlt évhez viszonyítva. Ennek azonban az a feltétele, hogy a szállítási keresztmetszetek normalizálódjanak, és a gyártóknál a magas rendelésállomány feldolgozható legyen. Az EY tanácsadó cég ezt valószínűtlennek tartja, szerintük a csiphiány 2022-ben is jelentős termelési veszteséget okoz, a remélt piaci fellendülés egyre távolodik.

Az autóipar általános visszaesése nem vonatkozik az elektromos autókra. Ez nem csoda, hiszen a kormányok számos európai országban bőkezűen, autónként több millió forinttal, közpénzből támogatják az elektromos autók vásárlását.

Egy nemrég megjelent elemzés kimutatta, hogy a jómódú országokban még ma is közvetlen összefüggés van a támogatás és a vásárlási kedv között.

A német közlekedési hatóság szerint a 2,62 millió új járműből csaknem 356 ezer teljesen elektromos volt. Ez 83 százalékkal több, mint 2020-ban, és az új gépjárművek 13,6 százalékos arányának felel meg. Eközben a hibrid hajtások részesedése csaknem 29 százalék volt. Új megrendeléseik száma 43 százalékkal, csaknem 754 600-ra nőtt.

Érdekesség, hogy a környezetvédők szerint viszont csak részben jó hír a klíma szempontjából az akkumulátoros járművek iránti nagy kereslet, illetve az elmúlt években kevesebb autó előállítása. – Senki ne keverje össze a csiphiány és a gazdasági bizonytalanság miatt bekövetkezett visszaesést az elektromobilitási átállás sikerével – hangsúlyozta Tobias Austrup, a Greenpeace közlekedési szakértője.

Bár az e-autók száma jelentősen nő, a klímakárosító belső égésű motoroktól való búcsú még mindig nem elég gyors.

Nem is lehet az, hiszen a vásárlók túlnyomó többsége különböző, sok esetben elfogadható okokból ragaszkodik a belső égésű motorokhoz. A csiphiány azonban éppen a hagyományos, egyszerűbb felépítésű, ezért gyakran olcsóbb modelleket érintette, kisebb választék, illetve hosszabb, akár több mint egyéves várakozási idő formájában. Vásárlóik ezért a fiatal, jó minőségű használt autókat keresték, de minthogy kevesebb új autó került forgalomba, a fiatal használtak száma is megfogyatkozott, emiatt a használt autók ára megemelkedett. Az emelkedés ráadásul nem ért véget, az idén is folytatódik.

Egyes szakértők szerint egyfajta buborék alakult ki a használt autók árában, ami akkor pukkan majd ki, amikor helyreáll a normális üzemmenet az autógyártóknál.

Addig azonban azt tapasztaljuk, hogy csak rosszabb minőségű, korszerűtlenebb, több szén-dioxidot kibocsátó gépkocsit tudunk venni, a múlt évinél akár 15 százalékkal drágábban.

Borítókép: Idén ősszel harmadával kevesebb autó készült a VW németországi üzemeiben (Fotó: Reuters/Matthias Rietschel)