A fővárosi kamara szerint menthető a vendéglátóipar

A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a 2021-es évet a vendéglátás kiemelkedő eredményekkel zárta, amikor közel 26 százalékkal nőttek a bevételek 2020-hoz képest, háromszázalékos lemaradással közelítve a 2019-es eredményekhez.

Ezek az adatok azt igazolják, hogy Budapest országos vendéglátásban betöltött szerepe közelít a válság előtti szinthez

– idézte fel pénteki közleményében a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a napokban közzétett hivatalos forgalmi adatokat, amely alapján az érdekképviselet úgy látja, hogy lassan magára találhat a koronavírus-járvány okozta válságban nagy veszteségeket elszenvedő turisztikai szektor.

Mint fogalmaznak, jelzésértékűek ezek a számok, amelyek azt igazolják, hogy a komplex válságkezelő intézkedések és programok hatékonyan támogatják az ágazat helyreállítását.

Sokat segített a házhoz szállítás forgalmi adójának csökkentése is a cégeknek. Fotó: Teknős Miklós

– A koronavírus-járvány sajnos súlyos veszteségekkel járt és jár még ma is, ugyanakkor a kormány, a főváros és az érdekképviseletek sokrétű válságkezelő intézkedései nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az iparág lassan talpra állhasson. Szeretnénk ezúton is megköszönni minden cégnek és vendégnek, aki csatlakozott az Újra nyitva Budapest elnevezésű fogyasztásélénkítő és turisztikai programunkhoz – nyilatkozta Nagy Elek, a BKIK elnöke, felidézve, hogy az elmúlt években több egyeztetést is kezdeményeztek a kormánnyal és a fővárossal.

Az előző évben májustól indult be az éttermi vendéglátás szezonja. Fotó: Bach Máté

Ennek részeként egyebek mellett adóvégrehajtási moratóriumot kértek a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő vállalkozások számára, 50 százalékos tagdíjmérséklési lehetőséggel támogatták a tagjaikat, illetve saját válságkezelő programot indítottak, fogyasztásösztönző elemekkel. Annak érdekében, hogy a belföldi turizmust Budapestre irányítsák, például több száz vidéki egészségügyi dolgozót utaztattak a fővárosba.

A kamara továbbá szakmai ajánlást fogalmazott meg a Covid–19-fertőzés veszélyét csökkentő légsterilizáló eszközök használatával kapcsolatban a vállalkozók számára, akiknek több kedvezményes lehetőséget is biztosítottak.

Ezzel együtt arra is felhívták a figyelmet, hogy

az iparági szereplők szerint a rezsiárak alakulása és a nyersanyagárak várható emelkedése további nyomás alatt tarthatja a szektort.

Borítókép: Nyíregyházi étteremben ebédelő pár a járványos időszakban (Fotó: MTI/Balázs Attila)