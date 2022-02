Orosz bankok korlátozása: Mire számíthatnak a Sberbank ügyfelei?

Mi a helyzet a tulajdonosváltással?

A magyar ügyfelek szempontjából a kérdés jelentőségét az adja, hogy a nálunk működő Sberbank közvetetten orosz tulajdonúnak minősül, így jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mire számíthatnak azok, akiknek a banknál pénze, esetleg hitele van. Elvileg még az a kérdés is felvetődhetne, hogy orosz kézben van-e egyáltalán a pénzintézet, hisz tavaly ősszel döntés született arról, hogy a bécsi központú Sberbank Europe eladja több leánybankját, köztük a magyarországit is egy szerb, szlovén és ciprusi bankokból álló konzorciumnak. A tranzakció befejezéséhez hatósági jóváhagyások szükségesek, és ezekről eddig még nem látott napvilágot tájékoztatás, ezért vélelmezzük, hogy a tulajdonviszonyokban még nem következett be változás.

A Sberbank Magyarország a korábbiakban kiadott egy tájékoztatást, miszerint az addigi szankciók semmilyen formában nem érintették, hangsúlyozva, hogy a társaság a magyar piacon tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank működési engedélyével végzi, szolgáltatásait zömében magyar állampolgároknak nyújtja.

Nyereséges, tőkeerős bank, amely maradéktalanul megfelel minden szabályozói követelménynek, különösen a tőkével és likviditással kapcsolatos mutatóknak.

Mit tehetnek a Sberbank magyar ügyfelei?

A Bank360 tájékoztatása szerint a magyar Sberbank lakossági és vállalati ügyfeleit Oroszország SWIFT-embargója annyira érinti közvetlenül és elsődlegesen, mint bármely más magyar bankot és banki ügyfelet:

nem tudnak a SWIFT-en keresztül tranzakciókat végrehajtani az érintett oroszországi cégekkel, a magyar Sberbank napi banküzemi működését elvileg még annak sem kellene gátolnia, ha az orosz Sberbank felkerül a SWIFT-tiltólistára.

Közvetett hatások persze előfordulhatnak, ám miután a bank amúgy is eladás alatt áll, nem valószínű, hogy ezek jelentkeznének, vélhetően mindenkinek az lenne az érdeke, hogy az értékesítési tranzakció minél előbb lezáruljon.

A kérdéssel kapcsolatban kerestük az MNB-t és a bankszövetséget is, amint válaszolnak lapunknak, frissítjük a cikket.

Mi lesz Paks 2 hitelével? A paksi atomerőmű kapacitásfenntartó beruházásához szükséges, tízmilliárd eurós orosz hitelkeretet a Vnyesekonombank kezeli. Ez a beruházási pénzintézet nem szerepel a most ismerhető listán, ezért vélelmezhető, hogy a Paks 2 projekt további munkálataihoz szükséges összegeket továbbra is le lehet hívni, illetve vissza lehet fizetni. (S. O.)

Borítókép: az ukrajnai Kramatorszkban sorban állnak az ügyfelek a Sberbank automatájánál 2022 február 24-én (Fotó: Anadolu Agency via AFP/Aytac Unal)