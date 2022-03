Ismerkednek a magyar kiskereskedelmi lehetőségekkel a menekültek

A kormányzati támogatás tükrében máris meglódult a munkáltatók érdeklődése a menekültek alkalmi vagy hosszabb távú foglalkoztatási lehetőségei iránt, amelynek révén jó esély van rá, hogy a húsvét előtti vásárlásokig fordulat következhet a dolgozóhiányos területeken.

Már akadnak olyan tíz-harminc fős menekültcsoportok, amelyek a közvetítők, segítők közreműködésével a feladatokkal való ismerkedés miatt felkeresték az egyes értékesítőhelyeket

– jelezte a Magyar Nemzetnek Bubenkó Csaba.

Az Egyenlő.hu munkavállalói érdekképviselet elnöke elmondta: úgy tűnik, főként a fizikai munkavégzésre, például a komissiózó, azaz a raktárakban az áru-összekészítő feladatokhoz mutatkozik a legnagyobb igény az új dolgozók iránt, amely nem könnyű feladat, szükség van erőkifejtésre is.

– Az elkövetkező hetekben végigjárjuk a munkaerőhiányos területeket és

felmérjük a körülményeket, illetve azt, hogy a menekült jelentkezők a felajánlott feladatkörökben meg tudnak és akarnak-e felelni, továbbá hogy van-e szükség külön segítségre

– fűzte hozzá.

A szakszervezet a következőkben felméri, hogy milyenek a munkakörülmények. Fotó: Havran Zoltán

A szakszervezeti vezető megjegyezte: tagjaik kérésére arra is figyelmet fordítanak, hogy az ukrán munkavállalók beilleszkedése ne okozzon feszültséget a már meglévő bolti alkalmazottak körében.

– Függetlenül a menekülthelyzettől, valamennyi alkalmazott esetében a munkavégzés körülményeinek tisztességes biztosítása és az eddigi bérek további emelése oldhatja meg hosszú távon a munkaerőhiány problémáját a kiskereskedelemben, amely szektor az elmúlt két évben csak hasznot húzott a válságos helyzeteken is – emelte ki Bubenkó Csaba, aki szerint

az állami támogatás mellett a nagy cégeknek most kell zsebbe nyúlniuk a helyzet kiegyensúlyozása érdekében.

Első körben csaknem négyszáz főnek tervez munkát biztosítani a Tesco, ugyanakkor a szezonális munkavállalási igény alakulásától függően ezt a létszámot az év folyamán akár meg is duplázhatjuk – közölte lapunkkal az áruházlánc, amely az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködésben várja főként azoknak az Ukrajnából érkezőknek a jelentkezését, akik közép- és hosszú távon terveznek hazánkban maradni.

Jelezték, hogy irodai és adminisztrációs munkakörökben is fogadnak angolul is beszélő jelentkezőket, de emellett a fővárosi és a határ menti áruházakban, illetve a gyáli és a herceghalmi logisztikai központokban is bőven akad munkalehetőség.

A boltokban tavasszal 250 munkavállalót tudnának alkalmazni, például áruházi munkatárs, bolti eladó, online bevásárlási asszisztens munkakörökben, valamint pénztárosként

– utóbbihoz szükséges az is, hogy a jelentkezők tudjanak magyarul. A lánc raktáraiba összesen ötven új dolgozó érkezhetne a kommisiózó és a targoncás feladatkörökbe.

A vállalatnál külön toborzó munkatárs foglalkozik a menekültekkel, akiknek a szükséges adminisztráció részeként, például az adószám- és tajszámigényléshez magyar, angol és ukrán nyelven is segítséget nyújtanak.

Borítókép: CBA-üzlet a járvány idején. Most a menekülthullámra készülnek fel (Fotó: Havran Zoltán)