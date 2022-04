Megérzi a versenyt a YouTube

Lezárult a technológiai, internetes cégeknél az első olyan negyedév, amikor a járvány hatása már nem érződött a fogyasztói szokásokon, vagyis a felhasználók már nem ültek otthon bezárva, az időt filmnézéssel, online játékokkal, konferenciahívásokkal és hasonló tevékenységekkel eltöltve. Azoknak a cégeknek, amelyeknek a járvány idején a bezártság előnyt jelentett, ez most lassulást, esetleg visszaesést jelent, erre persze lehetett számítani akkor, amikor a járvány idején nagyon felfutott az árbevételük és a nyereségük.

Ez a folyamat leginkább a Netflixnél jelentkezett, ahol gyakorlatilag megállt az ügyfélállomány növekedése, azonban kisebb mértékben az Alphabet esetében is tetten érhető. A cég árbevétele ugyan a várakozásoknak megfelelő lett 56 milliárd dollárral, a nyereség azonban részvényenként 24,6 dollár lett, ami bő egy dollárral elmarad az elemzők által várt részvényenkénti 25,71 dollártól. A Google-keresések száma magas volt a járvány után megélénkülő marketingtevékenységhez kapcsolódóan, így ez a szegmens erős árbevételt hozott, sőt a cég árbevételének legnagyobb része innen érkezett.

Eközben azonban a YouTube árbevételének növekedése erősen lassult: most csak 14 százalék volt, szemben az egy évvel ezelőtti 49 százalékkal. Ez részben a lezárások megszűnéséhez, a kevesebb otthon töltött időhöz köthető, de szerepet kap benne a konkurencia erősödése is. A fiatal, 24 év alatti felhasználók között nagyon divatos lett a TikTok a YouTube rovására. Egy felmérés szerint a megkérdezettek körében még a YouTube a legkedveltebb felület a mobilvideók nézésekor és közzétételekor, de míg egy éve a válaszadók 45 százaléka használta elsődlegesen, addig most ez csak 35 százalék lett, miközben a TikTok a válaszadók 22 százalékánál került az első helyre.

Ami gyorsan növekszik a cégnél, az a felhőalapú szolgáltatás, de még mindig jóval elmarad az Amazon és a Microsoft nagyságrendjétől, ráadásul még nem jutott el arra a szintre, hogy profitot termeljen. Mindazonáltal a cég azt reméli, hogy a gyors növekedés révén fel tud zárkózni majd a nagyokhoz, de legalábbis erősen nyereségessé válik a szegmens. A negyedéves jelentés közzététele után négy százalékkal, 2280 dollárig esett a február elején még háromezer dollár fölött is járó részvény.

A Microsoft negyedéves jelentését ezzel szemben pozitívan fogadták a befektetők: a papír öt százalékkal emelkedett. A cég árbevétele 18 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, így 49,4 dollárt ért el. A nettó eredmény 16,7 milliárd dollár lett, ez részvényenként 2,19 dollárnak felel meg. A cégnél egyértelműen az Azure névre hallgató, felhőalapú üzletág a húzóerő, de érdekes módon az Office internetalapú változata is jól megy. Az Azure árbevétele 46 százalékkal nőtt, vagyis még messze van attól az üzletág, hogy a kifulladás jeleit mutassa, így a befektetők látják a további növekedési lehetőségeket.

A mostani ár mellett a részvény 25 körüli P/E (részvényár osztva az egy részvényre jutó éves nyereséggel) értéken forog, ami jó növekedési kilátások mellett nem mondható magasnak. Az Alphabet esetében is hasonló a P/E érték, ott azonban kérdés, hogy milyen növekedési ütemre lehet számítani, így érthető a részvényesek óvatossága.

Borítókép: Illusztráció