Csökken az állampapírhozam

A 10 éves magyar állampapír egy éve még 2,5-3 százalék közötti hozammal forgott a piacon, vagyis az intézményi befektetők jóval kisebb hozammal kellett, hogy beérjék, mint a lakosság, amely öt évre majd ötszázalékos hozammal vásárolhatta meg a Magyar Állampapír Plusz állampapírt. Ez az állam számára olcsó finanszírozási lehetőséget jelentett, az intézmények pedig nem tudtak más módon ennél magasabb vagy akár ugyanekkora kockázatmentes hozamot elérni.

Augusztusban aztán a hozam emelkedni kezdett az infláció és a jegybanki kamatemelések hatására: novemberben már 4,5 százalék, néhány hete pedig már 7,5 százalék volt a hozam. Igaz ugyan, hogy közben az irányadó jegybanki eszköz kamata is 6,45 százalékra nőtt, de ez egyhetes, tehát rövid távú eszköz. Ugyanakkor nagyon nehéz elképzelni, hogy a következő tíz évben átlagosan ekkora, vagy még magasabb lenne a kamatszint, márpedig a tízéves kötvény hozama nagyjából ezt árazza. Ezért is javasoltuk korábbi cikkünkben, hogy akár lakossági befektetőknek is érdemes lehet belőle vásárolni, hisz így

tíz évre biztosíthatják a magas hozamot, miközben az infláció és a kamatszint várhatóan egy-két év múlva meredeken csökkenni fog.

Ezt valószínűleg sokan felismerték, és megnövekedett a kereslet a papír iránt, amit az jelez, hogy most már csak 6,8 százalékos hozam mellett vásárolható meg, szemben a pár héttel ezelőtti 7,5 százalékkal. Sőt még bőven lehet tere a további hozamcsökkenésnek is, hisz jó esély van arra, hogy legkésőbb három-négy év múlva az infláció visszaszorul a jegybanki cél, azaz három százalék környékére, és ekkor a kamatszint is jóval alacsonyabb lesz, mint most.