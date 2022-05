Káoszt okozhat a munkaerőhiány

Európa repülőterein mintegy kétharmadával emelkedhet a járatkésések száma a nyáron, és jelentős lehet a törlések vagy menetrend-módosítások aránya a kontinens légikikötőiben eluralkodott munkaerőhiány miatt – hívta fel a figyelmet közös közleményében az üzemeltetőket tömörítő Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa és a világszerte több mint ötven földi kiszolgáló vállalkozást tömörítő Airport Services Association.

Mint írták, Európában a vártnál gyorsabban áll helyre a légi közlekedés, emiatt az elmúlt hetekben a reptereken koncentráltan élénkült meg az utasforgalom – márciusban például hatszoros volt a növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A robbanásszerű volumenbővülés ugyan örvendetes, viszont komoly kihívásokkal is jár, mert

romlik a turisták utasélménye amiatt, hogy a kulcsfontosságú folyamatok – például a bejelentkezés, a biztonsági átvizsgálás és a poggyászszállítás – hosszabb várakozási időt vesznek igénybe.

A szakmai szervezetek hangsúlyozták: egyelőre kontinensszerte lehetetlen a földi kiszolgálószemélyzet létszámát a növekvő utasforgalomhoz igazítani.

– A légi forgalom Covid miatti összeomlása következtében jelentősek voltak az elbocsátások ezen a területen, a munkaerő pótlása pedig a jelenlegi inflációs környezetben nehézkes, mert a járvány előtt a heti hétnapos, több műszakos munkarenddel járó biztonsági és földi kiszolgálási munkakörökben jellemzően alulfizették a dolgozókat – áll a közleményben, amely kiemeli, hogy

az EU földi kiszolgálásra vonatkozó irányelvei mentén korábban elindított piaci liberalizáció rá­adásul rontotta a szolgáltatások minőségét,

ami a pandémia előtt is már aggodalomra okot adó alacsony bérekkel együtt most visszaüt a rendszerre.

A gyors utánpótlást a személyzet képzése és a jelentkezők biztonsági átvizsgálásának követelményeiről szóló szigorú szabályozás is megnehezíti, a toborzás többhetes átfutási idővel járhat az egyes repülőtereken.

A fennakadások elkerülésére ezért a légikikötők üzemeltetői a repülőtársaságok együttműködését kérik annak érdekében, hogy a turistákat a káoszt elkerülve szolgálhassák ki a csúcsidőszakokban.

– A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelen lévő három földi kiszolgáló szervezet közül a török tulajdonú Celebi és az angol Menzies jelentős kihívásokkal nézhet szembe a nyáron – mondta a Magyar Nemzetnek Galgóczy Ferenc, a Wizz Air és a Malév GH egykori földi kiszolgáló partnere, a Budport Handling befektetője. Szerinte ugyanakkor semmi újdonságra nem számíthatnak az általuk kiszolgált légitársaságok utasai, csak a szokásos, lassú poggyászkiadás vagy az elhúzódó be-, illetve kiszállítási folyamatok következnek, ami a megszokottnál várhatóan tovább fog tartani.