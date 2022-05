Megkezdődött az eperszezon

Beindult a hazai szamócapiac, míg április végéig jellemzően csak a fűtött fóliás gyümölcs kerülhetett piacra, a napokban már hidegfóliás termelők is megjelentek portékájukkal a standokon. A Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FuritVeb körképe szerint a május elején egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg hazai áru a boltokban. A hidegfóliás termesztők az előző évhez képest egy héttel előrébb tartanak, viszont mivel tavaly nagyon későn kezdték a idényt, az idei szezonkezdet tekinthető normálisnak. A szabadföldi termesztők ugyanakkor csúszásban vannak, a nagy mennyiségű, szabadföldi szamóca várhatóan csak május végén, június elején kerülhet be a kínálatba. A szakemberek szerint ez jó hír, hiszen nincs egyszerre nagy mennyiség a piacon, ami az árak alakulására is kedvező hatással van.

– A termelőknek és a piacnak mindig jót tesz, ha a tavasz szép lassan melegedik fel, mert ilyenkor nem csúsznak egybe a fűtött, a fóliás és a szabadföldi tételek. Ez egyrészt megfelelő és kiegyenlített árszínvonalat eredményez mindhárom termék piacán. Ennek köszönhetően a következő évi termőterület is bővülhet, vagy legalábbis szinten marad – hívta fel a figyelmet elemzésében a FruitVeb.A termésmennyiség szempontjából is bizakodóak a gazdák. A tavalyival szinte azonos területen szépen fejlődnek a növények, a megszokottnál azonban kevesebb virággal, ami főként az őszi időjárásnak tudható be – kevés volt a napfény és alacsony volt a hőmérséklet. A szakmaközi szervezet várakozásai szerint az országos összterméssel nem lesz gond, hiány biztosan nem lesz idén magyar eperből. Egyelőre még csak az elején vagyunk a szamócaszezonnak, a kereskedők is kivárnak, a vásárlók zöme pedig egyelőre szkeptikus, nem hiszik el, hogy a magyarként kínált gyümölcs valóban hazai.

Fotó: Havran Zoltán

Bár a hazai szezon szépen elhúzódónak ígérkezik, az import azonban még belerondíthat a termelők terveibe. Az elmúlt néhány hét tapasztalatai alapján nagyobb mennyiségű szamóca érkezett az országba a külpiacokról, ami betudható annak is, hogy a görög termelők elveszítették az ukrán és az orosz piacot. A FruitVeb szakemberei szerint nem veszélytelen, hogy egyes hírek szerint a görög gazdák eléggé elkeseredettek ahhoz, hogy akár ár alatt is eladják a termést, csakhogy meg tudjanak szabadulni tőle. – A szezon ilyen korai pontján még nagy az árolló – ha a szezon későbbi időpontjában közelebb kerülnek egymáshoz az árak, már nem biztos, hogy a kereskedők a külföldi árut fogják választani. Ennek oka, hogy a helyben termelt magyar áru mindig jobb minőséget feltételez az importnál, mert a gyümölcsöt teljes bioló­giai érettségben lehet leszedni, nem kell napokig szállítani – emelte ki a szakmaközi szervezet. A magyar szamóca termelői ára egyébként 2000 és 2400 forint körül mozgott április végén, az import tételek esetében pedig 3 euró és 4,5 euró között mozogtak az árak.

Hazánkban jellemzően kistermelők foglalkoznak szamócával, ennek oka részben az, hogy az ágazatnak nagyon jelentős munkaerőigénye van, már két-három hektár szamóca esetében is annyi dolgos kézre van szükség, amit a mai viszonyok között szinte lehetetlen találni.

Itthon ezért jellemzően egy hektár alatti ültetvényekkel rendelkeznek a termelők. Ültetvénytelepítési támogatásra kevés régi termelő adott be pályázatot, ennek a FruitVeb szerint főként adminisztratív okai lehetnek, a viszonylag kis területek miatt ugyanis nehéz volt pályázatírót találniuk a gazdálkodóknak. A termőterület egyébként 2017-ben és 2018-ban is csökkent, ezt követően azonban a visszaesés megállt. A jó áron értékesíthető termék miatt lassú bővülés kezdődött az ágazatban.

Borítókép: Szedik az érett szamócát a lajosmizsei Szőrös és Kisjuhász Kertészetben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)