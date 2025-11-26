OSFOpen Society FoundationsPARCEOSoros Györgyantiszemitizmus

Soros György a zsidók ellen fordult Amerikában

A zsidóellenes támadások világszerte tapasztalható erősödése közepette George Soros és az általa finanszírozott Open Society Foundations (OSF) egyre több forrást irányít olyan szervezetekhez, amelyek az „antiszemitizmus fegyverként való használata” ellen kívánnak fellépni. Ezek a támogatások azonban éles vitákat váltanak ki – különösen az Egyesült Államok oktatási intézményeiben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 16:46
Soros György kiverte a biztosítékot az amerikai zsidók körében, miután alapítványai az arab zsidóellenes narratívát erőltetik Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Soros György, George Soros
Soros György alapítványai a baloldali palesztin hangok felerősítésére költik forrásaikat. Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Az OSF egyik friss, 50 ezer dolláros támogatása a New York-i PARCEO-hoz került, amely a „Curriculum on Antisemitism from a Framework of Collective Liberation” című programot dolgozta ki – hívta fel a figyelmet cikkében a Freebeacon.com. A tantervet óvodáktól kezdve egészen az egyetemekig kínálják, és nemcsak az antiszemitizmus történetét mutatja be, hanem azt is, miként használják azt – értelmezésük szerint – „politikai eszközként a palesztinpárti aktivisták elhallgattatására”. Kritikusai szerint viszont ez már nem oktatás, hanem egyoldalú politikai nevelés.

A PARCEO körül kialakult botrány rávilágít az OSF szélesebb támogatási stratégiájára is. Az alapítvány az elmúlt két évben több, kifejezetten e témára célzott nagy összegű támogatást ítélt oda: 150 ezer dollárt a Jews for Racial and Economic Justice Actionnek, 100 ezer dollárt a New Israel Fundnak, valamint újabb 100 ezer dollárt a Tides Foundationnek. Mindegyik támogatás közös célja az volt, hogy erősítse azokat a szereplőket, akik szerint az antiszemitizmus vádját gyakran „fegyverként” vetik be a kormánykritikus, illetve palesztinbarát hangok ellen.

Ezek az összegek nem pusztán szakmai programokat finanszíroznak, hanem befolyásolják azt is, milyen narratíva jelenik meg az egyetemeken, iskolákban, tanárszakszervezetekben. New Yorktól San Franciscóig több intézményben választási lehetőségként kínálták a PARCEO anyagát a hagyományosabb, zsidó szervezetek – például az American Jewish Committee – által kidolgozott tantervekkel szemben.

Mindeközben

 az FBI adatai szerint a gyűlölet-bűncselekmények 60 százaléka zsidók ellen irányul,

s a vita arról, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem milyen formában, milyen keretek között és kinek a pénzén történjen, tovább éleződik. Az OSF támogatási politikája így nem csupán filantróp döntés, hanem egyben identitáspolitikai és oktatáspolitikai ütközőzóna is – mutatott rá cikkében a Freebeacon.com.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a Soros Fund Management a harmadik negyedévben átrendezte portfólióját: hétmilliárd dolláros tőzsdei vagyonával két technológiai óriás felé fordult.

