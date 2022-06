A háború eleje óta nem volt ilyen olcsó a gáz

Az európai gázárak a múlt év folyamán szöktek a magasba, majd a háború kitörése után egész hihetetlen magasságokig emelkedtek, még 300 eurós ár is előfordult. A vásárlók attól félhettek, hogy az ellátás akadozni fog, erre azonban nem került sor: az orosz gáz folyamatosan érkezett az azt megvásárolni szándékozó vevők számára, emellett megkezdődött az LNG importja más kontinensekről. Az egyik komoly importforrás Katar, azonban a legnagyobb mértékben az Egyesült Államok felől nőtt meg a behozatal. Az idei első négy hónapban az Egyesült Államok felőli import az előző évek átlagának két és félszerese volt, miközben az Ázsiába irányuló amerikai kivitel visszaesett.

Ugyanakkor az amerikai export nemcsak átrendeződött szerkezetében, hanem alaposan meg is növekedett a mennyisége. Ezt elősegítette, hogy míg Európában az árak elszálltak, az amerikai piacon az idei év elejéig ennél jóval kisebb áremelkedés zajlott. Ennek az lett a következménye, hogy az amerikai piacon az európai töredéke lett az ár: nagyjából 15-20 euró/megawatt. Ez érthető módon felkeltette az exportőrök érdeklődését, hisz a sokszoros árkülönbséghez képest nem jelentősek a cseppfolyósítás és szállítás költségei.

Az elmúlt hónapokban így összességében már sok gáz érkezett Európába, teljes gőzzel zajlik a tározók feltöltése a téli szezon előtt. Az ár így, ha lassan is, de csökken, így érte el most a nyolcvan euró alatti szintet. Ugyanakkor az amerikai ár az elmúlt három hónapban a duplájára emelkedett az erős kivitel hatására. Mindazonáltal ez az árszint még most is csak nagyjából harminc eurónak felel meg megawattóránként, a különbség még tovább csökkenhet. Ahhoz viszont, hogy az európai ár visszaessen az energiaválság előtt megszokott szintekre, olyan nagy mértékben kell az amerikai kitermelésnek bővülnie, hogy ez fedezze a megnövekedett európai kivitelt. Emellett segíthet még, ha más termelők (Katar, Nigéria stb.) szállításai növekednek meg, ehhez azonban mindenhol jelentős beruházásokra és időre van szükség.

A gázár így a közeljövőben nem valószínű, hogy az előző évek alacsony szintjére belátható időn belül visszatérne, azonban azonban ha fennmarad a fokozatos árcsökkenés, ez nagy segítséget jelent az európai felhasználók számára. Az amerikai fogyasztók viszont a jelenlegi trend alapján a következő télen fogják érezni az emelkedést a magas fűtésszámlák kifizetésekor, de az teljesen természetes, hogy a két óriás fogyasztó, az Egyesült Államok és Európa között mérséklődik az árkülönbség.

Borítókép: LNG tanker (Fotó: Sebastien Salom-Gomis/AFP)