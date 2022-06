Átlagos árszínvonalú az idei cseresznye

A magyar termelőket megkímélték a fagyok, de a hidegebb tavaszi időjárás megtette hatását, idén egy átlagos, 10 ezer tonnás össztermésre van kilátás az országban. A szakportálnak nyilatkozó Kelemen Péter, a zöldség-gyümölcs termeléssel és kereskedelemmel foglalkozó Medifruct Kft. ügyvezetője szerint az orosz–ukrán háború mind a bel-, mind a külpiacokon hatással lehet a fogyasztók vásárlási kedvére.

A szakember ugyanakkor kedvező kilátásokról számolt be:

A legtöbben megnyugodhattunk, mert a virágzás során nem volt komoly fagy, de a négy-öt napos hideg időjárás kevés méhaktivitással járt. A Medifruct Kft.-nél országos szinten nagyjából 10 ezer tonnás termésre számítanak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az elmúlt két évben bő 8000 tonna cseresznyét szüreteltünk Magyarországon, de 2018-ban átléptük a 12 ezer tonnát is. Mint Kelemen Péter utalt rá: a nagybani piacokon jónak ígérkezik a kezdő mennyiség, de az árakkal nem elégedett a cégvezető. Tavaly a szezon elején magasabbak voltak az árak, mint az idén. Most átlagos árszínvonalat látunk, ami nem fedezi a magasabb ráfordítási költségeket”.

A Mezőhír.hu összefoglalója szerint idén május utolsó hetében 1000 forint körüli átlagárakkal indult a korai fajták értékesítése a nagybani piacokon, a fogyasztók azonban 2000 forintot meghaladó árakkal találkozhatnak a termelői piacokon. Szedd magad akcióban akár 500 forintért is haza lehet vinni a cseresznye kilóját, kiskerttulajdonosok 1000 forintért kínálják a leszedett termést az interneten. A rázott, ipari gyümölcsöt pedig 200-300 forintért árusítják a gazdák.

Visszavetheti a vásárlókedvet az infláció. A cseresznyeszezon július első hetéig tart, a főszezon viszont most kezdődik, és hozzávetőleg két hétig tart. Nagy kérdés, hogy a háború hogyan befolyásolja a fogyasztási szokásokat a kulcsfontosságú piacainkon, Németországban és Ausztriában. „A szezon első jelzései sajnos nem jók, feltehetően a magas infláció miatt” – fejtette ki a szakportálnak a Medifruct ügyvezetője. Majd reményét fejezte ki, hogy Ausztriába, Szlovákiába és esetleg Lengyelországba is be tudják indítani az exportot, bár ezek a piacok már telítettek. Csak Spanyolországban nehezítették kihívások az érési időszakot, Olaszországban és Görögországban viszont jó a cseresznyetermés. Az exportpiacainkon emiatt sokkal nagyobb lesz most a verseny.