Föld sem kell a termeléshez

Bár kétségkívül számos kihívással kell megküzdeni egy ilyen vertikális farm működtetése során, megfelelő tudással és innovációval sikeres lehet a kezdeményezés. Az Egyesült Államokban húsz évvel ezelőtt indították el az első kereskedelmi termelésre létrehozott rendszert, Japánban pedig olyannyira bevált a technológia, hogy a szigetországban csaknem teljesen áttértek az akvapóniás, vertikális zöldségtermesztésre. Japánban jelenleg kétszáz ilyen „salátagyár” működik. Hazánkban egyelőre csak kísérleti telepek működnek, illetve néhány hobbikertész saját otthonában rendezett be háztáji „ültetvényt”. A régiónkban ugyanakkor Európa legnagyobb akvapóniafarmja épül.

A cseh Future Farming vállalat Brünnben (Brno) megvalósított beruházása már el is kezdődött. Az első, háromezer négyzetméter alapterületű blokkban már folyik a zöldségtermesztés és a haltenyésztés, s hamarosan a második blokk is készen áll a próbaüzemre. Ha a másik két blokk is üzemkész lesz, a farmról napi 2,1 tonna zöldség és évi 320 tonna hal kerülhet a piacra.