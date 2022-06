Jubileumi mélyponton a japán jen

A fejlett gazdaságok közül a japán volt az első, ahol a jegybank a rendkívül alacsony kamatok és eszközvásárlási programok által jelzett különösen laza monetáris politikát alkalmazta. Most azonban a távol-keleti országba is megérkezett az infláció, igaz, az európaihoz vagy az amerikaihoz képest meglehetősen szerény: a pénzromlás átlagos üteme épp hogy csak túllépi a kétszázalékos jegybanki célt.

Ilyen körülmények között a jegybank egyáltalán nem siet szigorítani, miközben most már lényegében az összes nagyobb jegybank megkezdte ezt. A többi jelentős valuta kamata így növekszik, a jené nulla körül marad: természetes, hogy a jen gyengül, elsősorban a dollárhoz képest.

Egy dollár immár 134 jent ér, amire utoljára 2002-ben volt példa, előtte pedig 1997-ben, amikor a hirtelen jengyengülés ki is robbantotta az ­ázsiai válságot. Ennek oka egyszerű volt: sok ázsiai ország a dollárhoz kötötte valutája árfolyamát, így azok automatikusan felértékelődtek a jenhez képest is. A japán gazdaság súlya akkor még sokkal nagyobb volt Ázsiában, mint most, hiszen Kína még csak pár éve járt a gyors növekedés útján.

Így az ázsiai valuták esetében is az volt a döntő, hogy állnak a jenhez képest, ami miatt hirtelen túlértékeltté váltak. A dollárhoz való ragaszkodás pedig fenntarthatatlan volt, ezért egymás után omlottak össze a valutaárfolyamok, sokszor hirtelen a felükre estek, komoly felfordulást okozva a piacokon.

A leértékelődés azonban jót tett az érintett valutáknak, Thaiföld, Indonézia, Malajzia, Dél-Korea gazdasága így hamar talpra állt.

Fizetőeszközeik árfolyamát immár hagyták szabadon mozogni, így azok a fundamentumok által indokolt szinteken stabilizálódtak. A mostani jengyengülés ezért nem okoz hasonló problémákat, hisz a valuták igazodhatnak a helyzethez, és most annyiból is más a helyzet, hogy Kína szerepe messze nagyobb lett Ázsia gazdaságában és kereskedelmében, mint Japáné, így a jen árfolyama kisebb jelentőséggel bír.