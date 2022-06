Mozgalmas nyár a légi közlekedésben

Mint azt az egyik pórul járt utas elmondta, arról, hogy a fapados cég késő este mégsem hozza haza őket az Orly reptérről, nem a légitársaságtól, hanem egy helyi takarítónőtől értesültek. A Wizz Air csak több mint egy órával később küldött üzenetet az ügyfeleinek, akik érdemi segítség nélkül voltak kénytelenek éjszakai szállást, illetve későbbi járatot keresni, hogy hazajussanak.

A Wizz Air az Indexnek később azt írta a szombati esettel kapcsolatban, hogy

egyértelműen a szektorban – különösen a légiforgalmi irányításban, a földi műveletekben, a poggyászkezelésben, a biztonsági szolgálatoknál és a repülőtereken – tapasztalható munkaerőhiány tehet a fennakadásokról.

„A légi irányításnál jelentkező személyzethiány miatt járataink késéseket halmoztak fel, emiatt az utolsó, párizsi járattal már nem tudtunk visszaindulni a repülőtér bezárása előtt” – írták, nem cáfolva azokat az utastapasztalatokat, hogy a helyszínen egyetlen kollégájuk sem állt az utazók rendelkezésére.

Sőt, az ellátás hiányával összefüggésben az utasok iránti felelősséget egy ottani, külsős cégre hárították át, amellyel szerződésben áll a légitársaság. Mint jelezték,

a járattörlésből fakadó károkat a Wizz Air meg fogja téríteni, és a jogszabály szerinti kártérítést is igényelhetik az utasok.

Ehhez egy kint rekedt turista azt fűzte hozzá, hogy a jegyük másik járatra történő átkönyveléséért a cég húszezer forintot felszámított.

Idehaza a diszkontpiac vezető szereplője, a Ryanair számos fogyasztói kifogással illetett működését már vizsgálják a hatóságok, aminek részeként

a Gazdasági Versenyhivatal is együttműködik a jogsértő reklámgyakorlatok feltárásában.

Szombaton közölték: ugyan korábban több eljárás lezajlott, továbbra is kiemelten figyelik az anomáliákat, és a versenyhatóság azonnal lép, ha jogsértés gyanúja merül fel.

Mindenki idióta, csak ő nem A The Telegraphnak adott interjúban Michael O’Leary Ryanair-vezér ismét megvillantotta alpári stílusát. A fapados cég vezérigazgatója sűrű káromkodások mellett a brit miniszterelnököt is idiótának nevezte, ahogy korábban magyar kormánytagokat is az extraprofit-különadó ügyében. O’Leary szerint Boris Johnson a legmagasabb rendű idióta, aki teljességgel megbízhatatlan, nemcsak bármi, amit mond, hanem gazdasági kérdésekben is. A cégvezető jelezte, ezért nincs is kedve találkozni Nagy-Britannia miniszterelnökével.