Újraindulhatnak az európai kohók?

A Sziszeki Vasmű olasz tulajdonosa, a Danieli-csoporthoz tartozó ABS bejelentette, hogy hazai gyárai mellett horvátországi létesítményét is bővíti és modernizálja – tájékoztatott a Demokrata. A Zeljezara Sisak egykor a horvátországi nehézipar zászlóshajója volt, az olasz tulajdonosa 2013-ban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) húszmillió eurós támogatásával a Jugoszlávia széteste és a délszláv háború miatt csődbe ment vasműben újraindította ugyan termelést, de így is csupán százhetven ember dolgozott az egykor szebb napokat látott kohó környezetében.

2015-ben pedig már úgy tűnt, hogy nemcsak Közép-Európában, hanem az egész kontinensen bajban van a kohászat, miután az állami pénzekkel patronált kínai gyártók elkezdték nyomott áron értékesíteni termékeiket Európában, melynek következményeit mutatta a Dunaferr vergődése is, de Nyugat-Európában is napirenden voltak a leépítések, elbocsátások.

A járványhelyzet azonban mindent felborított, az acélárak az egekbe szöktek, brutálisan nőni kezdtek az energiaköltségek, és a szállítás is jelentősen megdrágult. A piacrombolást aztán tovább tetézte az orosz–ukrán háború. Elég csak arra gondolni, hogy

a hírekben sokat szereplő mariupoli Azovsztal Európa legnagyobb acélüzeme volt, az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatására pedig világszerte csökken az acélkínálat, így az amúgy is magas árak tovább emelkedtek.

– A vasáru már évek óta folyamatosan drágul, de főleg tavaly ugrott nagyot, egyes időszakokban akár hatvan százalékkal is emelkedett az ára a hazai piacon. Mivel az előállítás költsége nem nőtt ennyire drámaian, most csakugyan el kell gondolkozni azon, megéri-e a hazai gyártásba invesztálni, hiszen ezzel számos szereplőt ki lehetne iktatni a gyártó és a felhasználó között. Az ellátási láncok lerövidítése most Európa-szerte slágertéma – mondta a Demokratának Szűcs György, az Országos Fémipari Ipartestület elnöke.

A lap szerint mindezek tükrében érthető, hogy az ABS 200 millió eurót sem sajnál beruházni a Sziszeki Vasműbe. Szűcs György hangsúlyozta, hogy ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy

közelítünk a szocializmus logikájához, hiszen függetlenül attól, hogy megtérül-e az irdatlan befektetés, haza kell hozni a termelést, hogy Európa ne legyen kitéve a szállítás okozta bizonytalanságoknak, ez pedig a korábbi gazdasági és politikai szemlélet teljes ellentéte.

A kérdés Magyarországon is felmerült, március végén Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hozta szóba a Dunaferrt: azt mondta, két év alatt zölddé lehetne tenni Magyarország legnagyobb kohójának energiaellátását. Noha az orosz–ukrán kezek között hullámzó cégnek még a tényleges tulajdoni viszonyai sem tisztázottak, és számos botrány övezte működését az elmúlt években, ezek érezhetően elcsitultak, amint a nemzetközi acélárak emelkedni kezdtek.

Bár az ipartestület elnöke úgy látja,

több érv is szól a Dunaferr mellett, nincs meggyőződve arról, hogy most érdemes volna kormányzati forrásokból milliárdokat költeni a Gyurcsány-korszakban elherdált dunaújvárosi üzem modernizálására, valamint a termelés felpörgetésére.

– Azzal most is számolni kell, hogy a gyártáshoz szükséges alapanyagok továbbra sincsenek meg Magyarországon, azokat importálni kell. Így kétséges, hogy egy nagyberuházás megtérülne, ugyanis még azt sem lehet készpénznek venni, hogy hosszú távon fennmarad a nyersanyagéhség és a magas alapanyagárak – hangsúlyozta a Demokratának Szűcs György. Ezért most kell a kormánynak okosan döntenie, elővenni a papírt, ceruzát, és a szakmai szervezetekkel együtt gondolkodva kiszámolni, mibe érdemes belevágni.

