Az egekben a török infláció

Ilyen körülmények között nem sokat lehet tenni: a nagy túlköltekezést végső soron a kialakuló magas infláció és a gyorsuló árfolyamgyengülés által a vállalatok és a lakosság fizeti meg. A gazdaságpolitika nem változott, ráadásul a jegybank is egyre kevésbé folytathatott önálló monetáris politikát, így aztán felgyorsult a valutaleértékelődés. Az évtized közepén három líra volt egy euró, az évtized végén már hét, most viszont már több mint 17. A folyamat tehát gyorsult, és most, amikor az egész világot sújtják e kedvezőtlen hatások, végképp elszállt az infláció is: immár hetven százalék az adat.

Mindez mutatja, milyen veszélyekkel jár, ha kedvező időszakban, jó külső körülmények között elengedik a költségvetést és a fizetési mérleg hiányát. Értelemszerűen egy világgazdasági megrendülésnél, válságnál az ilyen gazdaság omlik össze elsőnek, és

sokkal jobban megszenvedi a válságot, mint mások, és persze sokkal nehezebb később elérni a stabilitást.

Ennek olyan hosszú távú következménye van, mint a más országokhoz képesti leszakadás: míg tíz éve a nettó török átlagbér a románnal volt egy szinten és a magyartól is csak 20-25 százalékkal maradt el, most nagyjából a harmada a magyarországi adatnak.

A török infláció immár világszinten is a rekorderek között van: az ország előtt csak Venezuela, Szudán, Libanon és Szíria áll magasabb adatokkal, még az örökös hiperinflációval küzdő Argentína is hátrébb került a sorban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Umit Turhan Coskun/NurPhoto via AFP)