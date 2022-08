Most éri meg igazán a babakötvény

A jelenlegi, rendkívül magas inflációs környezetben még évekig jelentős kamatra számíthatunk, amennyiben babakötvénybe fektetünk, így most éri meg igazán! Bár 19 évig nem lehet hozzányúlni a megtakarításhoz, de ez idő alatt szép összeg gyűlhet össze a számlára, gyakorlatilag havi néhány ezer forintból is milliók jöhetnek össze, a babakötvény felhasználásáról pedig a gyermekünk szabadon rendelkezhet majd felnőtté válásakor.

Mennyi a kamat?

A babakötvény ebben az évben is sokat hozhat a konyhára, hiszen az infláció már tavaly is magasabb volt, mint az azt megelőző időszakban. Márpedig a kötvény éves kamatát minden esetben az előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan mért – infláció plusz három százalék kamatprémium adja. Vagyis az idén vásárolt babakötvényre az állam 8,1 százalékos kamatot fizet, miután a tavalyi infláció 5,1 százalékon alakult. Idén viszont ennél jóval nagyobb lesz az előrejelzések szerint a fogyasztói árak növekedése,

a legoptimistább elemzők is 10 százalék feletti inflációt prognosztizálnak, azaz a babakötvény kamata is nagyjából 13 százalék körül alakulhat, de inkább efölött várható.

Érdemes-e babakötvényben takarékoskodni és mire lehet felhasználni?

Hosszú távú befektetésnek mindenképp megéri, hiszen kamata az egyik legcsábítóbb a piacon, a legjobban kamatozó állampapír, másrészt pedig sok családnak jelenthet segítséget, hogy gyermekeiket egy jelentősebb összeggel tudják elindítani az életben. A gyermek a nagykorúvá váláskor megkaphatja az egész összeget, amely teljes mértékig szabadon felhasználható, bármire költheti. Ráadásul a babakötvény költség-, illeték- és adómentes, illetve az állam a befizetések után még plusztámogatást is nyújt évente. Ez jelenleg a befizetések 10 százaléka, de maximum 12 ezer forint évente. Azaz havi 10 ezer forint befizetéssel már elérhető a támogatás – tette közzé a Világgazdaság.

Mekkora összegre számíthatunk?

A magyar állam minden gyermeknek nyit egy letéti számlát, amelyre 42 500 forintnyi nyitóösszeget, állami támogatást helyez el, ez önmagában is kamatozik valamennyit, de befizetések nélkül csak minimális összeget kaphat a gyermek. Amennyiben a szülők Start számlát indítanak, ez az összeg automatikusan átkerül rá és a Magyar Államkincstár babakötvényt vesz belőle, majd minden egyes befizetésből is.

Néhány önkormányzat külön is nyújt életkezdési támogatást, amelynek feltétele szintén a Start számla megléte.

Arra, hogy mekkora összegre számíthatunk, bár többféle babakötvény-kalkulátor is elérhető, talán a Magyar Állampapír oldalán található számítás szerint érdemes leginkább kalkulálni. Ez esetben a már említett havi 10 ezer forintos megtakarítás a futamidő végéig, azaz 19 év múlva egy alap (3 százalékos) inflációval számolva nagyjából 4,3 millió forintra jön ki.

Jelenleg viszont jóval magasabb infláció látszik még néhány évig, vagyis ennél is nagyobb lehet az összeg.

Babakötvényt tehát nem kell vásárolni, elég a Start számlára befizetni, és abból az összegből a kincstár veszi automatikusan a kötvényt. Fontos, hogy a babakötvényen elért kamatok a Start értékpapírszámla fennállása alatt szintén az adott sorozat lejártáig ugyanazon babakötvény-sorozatba fektethetők.

Meddig lehet igényelni?

Bármely gyermek számára, aki még nem töltötte be a 18. életévét, megköthető a Start számla, ám fontos tudni, hogy ehhez három évig nem lehet hozzányúlni, valamint indulóösszegként számlanyitáskor a családtagnak kell befizetni 25 ezer forintot. 16. életévét betöltött gyermek esetén pedig a szülő egyetértő nyilatkozata is szükséges. Az államkincstár ajánlása szerint a kincstári Start értékpapírszámlát a családi pótlékra jogosult szülőnek célszerű megnyitnia, de a számlát a gyermek hozzátartozója is megnyithatja – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Hogy lehet igényelni?

A babakötvény vásárlásához minden esetben egy úgynevezett Start számlát kell nyitni a Magyar Államkincstár valamelyik ügyfélszolgálatán, értékesítési pontján személyesen, ahová mindenképp vigyük magunkkal a szükséges dokumentumokat. Újszülött gyermekek esetén elegendő a lakcímkártya és az adókártya bemutatása, de az is megkönnyíti a megkötést, ha az egyik szülőnek már van értékpapírszámlája a kincstárnál. Ez esetben ehhez csatolják a gyermek nevén futó számlát.

Hogyan lehet befizetni a Start számlára?

A kincstári Start értékpapírszámla két alszámlából áll, az egyik a befektetésre váró összeg (támogatás vagy befizetés) nyilvántartására szolgáló úgynevezett ügyfélszámla, a másik az összeg befektetéséből származó értékpapírok állományának nyilvántartására szolgáló értékpapírszámla. A Start számlára be lehet fizetni készpénzben – kivétel az értékesítési pontokon – és bankkártyával bármelyik kincstári állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, illetve online a WebKincstár és MobilKincstár felületén, valamint átutalást indíthat a számlatulajdonos (gyermek) számlája javára. Az egyenleget is a legegyszerűbb ezek valamelyikén követni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)