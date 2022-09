A hazai piaci verseny éber őrei

– Vajon 2022-ben hogyan alakulnak a számok?

– Idén eddig öt versenykorlátozó megállapodást zártunk le, amelyek miatt eddig mintegy hárommilliárd forint bírságot szabtunk ki. Jelenleg is több mint húsz versenykorlátozó magatartás feltárásán dolgozunk.

Két éve, amikor átvettem a szolgálatot a GVH élén, a közbeszerzések világából érkezőként, azt ígértem, hogy aktívak leszünk ezen a területen. A kiszabott versenyfelügyeleti bírságok kétharmadát, az érdemi kérdések, azaz a jogsértés megállapítása tekintetében pedig a vitatott ügyek mintegy 93 százalékát hagyták jóvá a felülvizsgálatot végző bíróságok.

Ettől függetlenül az a stratégiánk, hogy ha valamit le lehet zárni bíróság előtti vita nélkül, akkor ne terheljük vele feleslegesen az igazságszolgáltatási rendszert.

– A múlt évet még a pandémia határozta meg, az ideit pedig már az energiaválság és a háború, miközben még a koronavírust sem gyűrtük le igazán. Hogyan alakul 2022 második felében a tevékenységük? Mire fókuszálnak manapság?

– Az egyik legfontosabb törekvésünk, hogy a gazdasági krízishelyzetekben a versenyjognak támogató szerep jusson. Azaz a jelenlegi nehéz helyzetben a GVH-t mint segítő hivatalt még jobban a magyar emberek szolgálatába állítsuk. Előfordulhatnak például olyan helyzetek, amikor szűkös kínálatú termékek (legyen az akár élelmiszer, akár egészségügyi készítmény) tisztességes forgalmazását biztosítani kell. Ilyenkor lehetséges, hogy a versenytárs vállalkozások a szükséges és arányos mértékben, átmeneti jelleggel létrehoznak olyan együttműködést, amelynek célja az ellátási hiány elkerülése. A versenyjog támogató szerepe nem idegen az európai joggyakorlatban sem. Nemrég például a német versenyhatóság – amellyel kiváló szakmai kapcsolatot ápolunk – engedélyezte a cukorgyártóik együttműködését. Ezek a gyárak ugyanis földgázzal működnek, és ha a földgázszolgáltatás megszűnik Németországban, akkor megállna a cukorgyártás is. A gyárleállás tehát olyan mértékű áremelkedést eredményezne a cukoralapú termékeknél, amely az ellátási lánc összeomlásához vezetne. Ez a példa is jól mutatja, hogy egy tagállami versenyhatóság aktívan és jogszerűen segítheti a krízishez köthető együttműködéseket a piaci szereplők között, szigorú feltételekhez kötve. Természetesen azok az együttműködések nem sorolhatók e körbe, amikor kartelleznek vagy visszaélnek az erőfölényükkel.

– Sajnos nem jelenthetjük ki, hogy könnyű évek várnak ránk. Globális recesszió fenyeget, ami senkinek sem könnyíti meg a helyzetét. A GVH munkájában milyen tapasztalatokra és milyen tervekre építenek?

– A GVH-nak is figyelemmel kell lennie a világban zajló folyamatokra és a fenyegetettségekre, eszerint kell dolgoznunk. Emellett külön odafigyelünk a felderítések és rajtaütések hatékonyságának növelésére és a nemzetközi ügyeinkre.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban fokozta szakmai szerepvállalását mind a hazai, mind a nemzetközi együttműködés rendszerében. A jövőben is határozottan élni kívánunk a piaci struktúrákat vizsgáló eszközökkel.

Az Európában is egyedülálló új jogintézményt, a gyorsított ágazati vizsgálatot szeretnénk továbbra is bevetni, amellyel akár 30 nap alatt is elemezni tudunk egy piaci ágazatot. A szakmai terveink mellett továbbra is kiemelten ügyelünk a takarékos gazdálkodásra, ami ilyen nehéz időkben kötelező feladat egy állami szerv számára.

– Tudjuk, hogy mérhető, sőt forintosítható a versenyhatóság tevékenységének haszna a fogyasztók szempontjából. Hogyan működik ez és milyen eredményről tud beszámolni?

– Már eddig is rendszeresen végeztünk olyan hatáselemzéseket, amellyel megállapítottuk, hogy mekkora a GVH tevékenységének úgynevezett jóléti haszna a fogyasztókra. E számítások alapján a 2016-2021 közötti hat éves időszakban, a fúziós és antitröszt tevékenységünk alapján többszörösen megtérültek a GVH működtetésére fordított költségvetési forintok. A jövőben szeretnénk kiterjeszteni ezt a jóléti haszon becslést a fogyasztóvédelmi ügyekre is, ami a nemzetközi színtéren is újdonságnak számít. Mindezek mellett a fenntarthatóság és versenyjog, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatát is kutatjuk. A digitális fogyasztóvédelem pedig állandó fókuszpontunk. Ezekben az eljárásokban több kötelezettségvállalás is született, a PayPal, az Airbnb, a Google, a Tesco webáruházas országos házhoz szállítás esetében. Az Apple-re pedig bírságot szabtunk ki.

Borítókép:Rigó Csaba Balázs a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (Fotó:Havran Zoltán)