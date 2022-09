Életmentő a kormány új programja

Sok vállalkozásnak jelentheti a túlélést a kormány minapi döntése. Az energiaköltségek robbanásszerű növekedése miatt a kabinet új, hazai támogatási lehetőséget dolgozott ki, amelynek részeként az energiaintenzív iparágakban működő feldolgozóipari kis- és középvállalkozások jutnak segítséghez októbertől. A jogosultak háromhavi (október, november, december), az egy évvel korábbi értékhez képest kimutatható energiaköltség-növekményének ötven százalékát átvállalja az állam. Emellett pedig kombinált beruházási program indul. Ennek részeként tizenöt százalékos vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes kamatozású hitelt nyerhetnek el a feldolgozóipari kis- és középvállalkozások az energiahatékonyságot növelő beruházásaikhoz. A fejlesztéseknek 2023 év végéig kell befejeződniük.

– A támogatás valóban indokolt a jelenlegi helyzetben. Példaként említhetek egy műanyagiparban tevékenykedő céget, amely több száz főt foglalkoztat. Ennek a társaságnak eddig négyszázmillió forint volt az energiaköltsége, amely azonban 2-2,5 mil­liárd forintra fog emelkedni. A vállalat legutóbbi árbevétele ötmilliárd forint volt, míg a profitjának akár a nyolcszorosát is elviheti az energia ára – mondta a Magyar Nemzetnek Essősy Zsombor, a legerősebb hazai középvállalkozásokat képviselő Magyarok a Piacon Klub elnöke, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója.

Jelezte: van olyan külföldi tulajdonban lévő magyarországi üveg­gyár is, amely kénytelen volt bezárni. Igen ám, de ha egy ilyen cég az autógyáraknak is beszállít szélvédőket, akkor annak hiánya esetén egy egész beszállítói kör összeomolhat, ugyanis a teljes folyamat megáll.

– A papíripar is veszélyeztetett, ahol eddig az alapanyag volt a legdrágább. Ma már azonban itt is az energia költségei jelentik a legnagyobb terhet. Olyannyira, hogy az összköltségek csaknem negyven-ötven százalékát is elérik ezek a kiadások. Ennek következményeként például a zsebkendő árát több mint a kétszeresére kellene emelni, amit nyilván nem lehet megtenni – ismertette Essősy Zsombor.

Az érdekképviselet elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy a fent említett nehézségekkel az ázsiai és az amerikai cégek nem találkoznak. Ott nem jelentenek gondot az energiaköltségek.

– Több hazai cég exportál élelmiszert ezekbe a térségekbe. Sem Ázsiában, sem Amerikában nem értik, hogy magyarok miért akarnak árat emelni. Ez is mutatja, hogy egyértelműen Euró­pa van a legnagyobb bajban – hangsúlyozta a vezérigazgató. Ugyanakkor a kontinensen belül is vannak különbségek, a román és a lengyel cégek most előnyösebb helyzetben vannak, olcsóbban jutnak energiához. Azaz: már csak azért is segíteni kell a hazai cégeknek, mert lemaradnak a régiós versenyben. Nem szabad megengedni, hogy kiszoruljunk a piacainkról. – Az elmúlt évek felívelő időszaka elmúlt. Most a vállalkozásoknak is mindent meg kell ­tenniük annak érdekében, hogy túljussanak ezen a nehéz időszakon. Ha azonban az elmúlt ötéves nyereségét is fel kell áldoznia egy cégnek, az már túl nagy terhet jelent. Itt kell a kormánynak közbelépnie – magyarázta a szakértő.