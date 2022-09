Országa gazdasága miatt aggódik a német alkancellár

Az adósságfék betartásával kapcsolatos kétségeket Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere azonban igyekszik eloszlatni. A politikus ugyanis el tudja képzelni annak ismételt felfüggesztését, melyet az energiaválságra és az infláció növekedésére tekintettel „megalapozott” lépésnek tart.

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) elnöke, Marcel Fratzscher az RTL csatornának adott interjúban úgy nyilatkozott, hogy kételkedik abban, hogy már 2023-tól újra be lehet tartani az adósságféket.

Marcel Fratzscher továbbá elmondta, hogy a harminc-, negyven-, ötvenmilliárdos vagy azt meghaladó költségeket tartja reálisnak a gázár korlátozása érdekében.

Az energiaárak hatékony fékezése milliárdokba kerülne

– ezt már Gerd Landsberg, a Német Városok és Önkormányzatok Szövetségének ügyvezető igazgatója mondta.

Gerd Landsberg arra is rámutatott, hogy szerinte most van itt az ideje megakadályozni azt, „hogy az emberek ne tudják kifizetni az energiaszámláikat, hogy a cégek fizetésképtelenné váljanak és az önkormányzatok ne tudják finanszírozni működésüket. Ezért a szövetségi, az állami és a helyi önkormányzatoknak most szorosabban együtt kell működniük, hogy a lehető leggyorsabban megoldást mutassanak fel.”

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Robert Habeck német gazdasági és klímavédelmi miniszter a WindEnergy Hamburg szélenergia-ipari szakvásáron Hamburgban 2022. szeptember 27-én. A szakvásáron több mint negyven országból 1400 vállalat mutatja be innovációit a szárazföldi és tengeri szélenergia hasznosítására (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)