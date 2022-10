Felkészülnek a franciák az üzemanyaghiányra

Egész Franciaországot megrengette az a nagyszabású munkabeszüntetés, amit szeptember végén kezdtek a TotalEnergies és az ExxonMobil több olajfinomítójában a dolgozók, béremelést követelve.

A megmozdulás során öt olajfinomítóban sztrájkoltak a munkavállalók, ami történelmi méretű üzemanyaghiányt okozott az egész országban, volt olyan régió, ahol a benzinkutak 30 százaléka ellátási zavarokkal küzdött.

A helyzet azóta normalizálódott, bár Olivier Gantois, a francia olajipari vállalatok egyesülete (UFIP) elnökének elmondása alapján helyenként vannak még nehézségek, főleg az ólommentes benzin tekintetében, amelyet Franciaország nem importál. A szakember úgy véli, hogy hamarosan jelentős javulás várható az ellátásban, bár a TotalEnergies két telephelyén még mindig sztrájkolnak a dolgozók. Az UFIP elnöke által elmondottakat megerősítette az energiaügyi minisztérium szóvivője is, aki arról számolt be a sajtónak, hogy bár országos szinten jelentősen javult az ellátás, a Párizs környéki Ile-de-France régióban, valamint az ország déli részén lévő Auvergne-Rhone-Alpes régióban és a Svájccal határos Bourgogne-Franche-Comté régióban azonban továbbra is feszült a helyzet.

A francia kormány ezért annak érdekében, hogy mindenszentek idején ne legyen sehol komoly fennakadás, rendeletben engedélyezte a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tartálykocsiknak a közlekedést.

A hivatalos közlönyben megjelent október 27-i keltezésű rendelet értelmében a francia vezetés feloldotta a szénhidrogén-termékeket szállító járművek közlekedési tilalmát október 31-én, november 1-jén és 2-án, így ezek a teherautók ekkor is szállíthatják az üzemanyagot a benzinkutakra, ezalól csak a butánt, a propánt és az ipari felhasználású gázokat szállító tehergépkocsik jelentenek kivételt.

A hetek óta tartó üzemanyaghiány azonban nem csak a mindennapi közlekedést és a közúti áruszállítást nehezítette meg, a turizmusra is komoly hatással volt, jelentős kárt okozva a francia szállásadóknak. A Particuler à Particulier (PAP) nevű ingatlan- és szállásközvetítő cég elnöke, Corinne Jolly a minap arról beszélt egy interjúban, hogy a mindenszentek időszakára lefoglalt, autóval megközelíthető szálláshelyek jelentős részén visszamondták a foglalásokat a főváros környéki régióban. A PAP elnöke úgy véli, ez azért történt, mert a vakációzni vágyók az üzemanyaghiány miatt attól tartottak, hogy ha elmennek a szálláshelyre, már nem biztos, hogy tudnak annyit tankolni, hogy biztosan hazaérjenek. A szakértő elmondása alapján egyetlen hét leforgása alatt 37 százalékkal csökkent a szállásfoglalások száma.

A fenti adatokat megerősítette az UMIH nevű francia szállodai és éttermi szakszövetség fővárosi elnöke, Frank Delvau is, aki arról számolt be, hogy statisztikáik szerint az említett időszakra leadott foglalások 30 százalékát mondták vissza az ügyfelek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)