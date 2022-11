Rovarevésre buzdítanak Amerikában

Cikket közölt a The Washington Post, amelyben arról tájékoztatja olvasóit, hogy milyen előnyei vannak, ha a rovaralapú étrendet választják. A nemrég megjelent írás nem kertel és egyenesen felteszi a kérdést: „Ön megenné a rovarokat, hogy segítsen megmenteni a bolygót?”. A kérdést a lap már 2019-ben is feltette, egy hasonló, a bogárevést reklámozó cikkében.

Az újság közel egy évtizede próbálja meggyőzni az embereket arról, hogy a hús helyett jobb választás lenne a rovarok fogyasztása.

Nem kizárt, hogy ezek a törekvések a klímavédő fanatikusokhoz kapcsolódnak, akik azt javasolják, hogy a kevesebb húsevés csökkenti a káros anyagok kibocsátását.

A The Washington Posthoz hasonlóan jár el a The New York Times is, amely szintén jelentet meg olyan cikkeket, amelyek az embereket bogarak fogyasztására buzdítják.

Visszatérve a szóban forgó cikkre, az írás egy amerikai természettudós, Lisa Sanchez történetét meséli el, aki néhány gyereket bogarakkal etet egy program keretében. A cikk szerint Sanchez azért ösztönzi az embereket arra, hogy rovarokat egyenek, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. Érvelése szerint ugyanis a tenyésztett rovarok sokkal kevesebb üvegházhatású gázt termelnek, és sokkal kevesebb földet és vizet igényelnek, mint a hagyományos állattartás. A cikk rámutatott arra is, hogy Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában évszázadokon át normálisnak számított a rovarok fogyasztása.