Mindennek az alapja egy jó csésze eszpresszó

Az utóbbi években elárasztották a kávéfőzők a boltokat, alig győzünk válogatni. Ezért egyre nehezebb eldönteni, melyik lesz számunkra a legmegfelelőbb.

A kávét mindenki máshogy szereti, azonban az összes variáció alapja egy jó eszpresszó – tartják a szakértők.

Ez alkalommal a teszt során 138 kávéfőzőt vizsgáltak meg a TVE laboratóriumában, nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Manuális – vagyis őrölt kávéval működő –, automata – vagyis beépített darálóval rendelkező – és kapszulás gépeket is tanulmányoztak, több szempont szerint is.

Érdemes részletesen tájékozódni egy-egy termék speciális tulajdonságáról, hogy ne marketingüzenetek, hanem valós teljesítmény alapján tudjuk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb kávéfőzőt. Fotó: Fehér Gábor

A forró ital elemzésének általában legelső lépése az eszpresszó érzékszervi vizsgálata.

A lefőzött kávé élvezeti értékét tíz szakember vizsgálta vakteszten. Értékelték a krémszín intenzitását és megjelenését, az aromát, a pörkölés intenzitását, keserűséget, savasságot, fanyarságot, íz-egyensúlyt és a kávé állagát is – számoltak be a tudatos fogyasztók.

Rögtön másodikként azt tesztelték, hogy az egyes gépek milyen gyorsan készítenek el egy-egy adag kávét, s annak megfelelő-e a hőmérséklete.

A termékek tejhabosító funkcióját is értékelték. Némely készülékek két csésze kávét egyszerre is le tudnak főzni. Ezek esetében ezt is kipróbálták, és a két presszókávét egymáshoz képest is vizsgálták.

A harmadik vizsgálati szempont a használhatóság volt

– hangsúlyozta a TVE. Mivel egy kávéfőzőt a legtöbb fogyasztó napi szinten használ, fontos, hogy mennyire jól illeszkedik a kezelése a napi rutinjába. Éppen ezért a vizsgálat során utánajártak annak is, melyiknek mennyire felhasználóbarát a használati utasítása, milyen könnyen lehet vele elkészíteni egy kávét tejhabbal, illetve tejhab nélkül, mennyire zajosak, vagy hogy mennyire könnyen tisztíthatók, mentesíthetők a vízkőtől.

Végül negyedikként, de nem utolsósorban, ezekből a mérésekből kiderült az is, hogy a készülékek mennyi energiát használnak az üzemkész állapot eléréséhez, az első és második csésze kávé elkészítéséhez, illetve készenléti állapotban.

A teszteredményekből ezek után sok tanulságot lehetett levonni – jelezte a TVE. A tesztelt termékek átlagára 20 ezer és 947 ezer forint között mozog. Közülük a legdrágább a Sage Oracle Touch automata modell, amely összesítésben 69 százalékos eredményt ért el, a legolcsóbb pedig egy Bosch kapszulás termék, amelynél ugyanez az érték 75 százalék. A kettő közötti különbség 927 forint, egy használt kisautó ára – fogalmazott a tudatos vásárlók csapata.

Szóval, ha a fogyasztó csak egy jó eszpresszóra vágyik minden reggel, felesleges azt gondolnia, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Hiszen bebizonyosodott, hogy elérhető áron lehet találni az üzletekben a csúcskategóriás gépeknél is jobb eszpresszót készítő készülékeket – tartja Dénes Júlia tesztcsapata. Persze elvitathatatlan, hogy a több százezres gépek számos extra funkcióval kényeztethetik a tulajdonosaikat,és nagyon dizájnos a kivitelezésük. De, mint annyiszor, most is rámutattak a teszteredmények, hogy egy márkán belül is nagyok lehetnek a különbségek, s még csak nem is a drágább a jobb. Sőt!

Mindeközben manapság a háztartási eszközök energiafogyasztására talán a szokásosnál is több figyelmet érdemes fordítani. S mivel a kávéfőzőt napi szinten többször is használjuk, az is megdobhatja a havi számlánkat, ha egy fokozottabban energiapazarló darabot sikerül beszereznünk.

A tesztelt termékek között nagy a szórás – figyelmeztet a TVE összeállításában. – Akadnak kifejezetten energiazabáló gépek, például több Krups-termék is ilyen. De róluk sem mondható ez el egyöntetűen, hiszen például a Krups EA872B Intuition Preference átlagon felüli, értékelhető eredményt ért el e téren.

A Tudatos Vásárlók terméktesztjében külön-külön szűrhetünk minden vizsgált szempontra, s részletesen tájékozódhatunk egy-egy termék specifikációjáról is, hogy ne marketingszlogenek, hanem valós teljesítmény alapján tudjuk kiválasztani a legmegfelelőbb kávéfőzőt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)