Miből lehet minél előbb digitális lakáshitelt fejleszteni?

Márpedig a minél kedvezőbb feltételekre vadászó ügyfelek igényei miatt a bankok egyre több hiteltermékükre szeretnének fogyasztóbarát minősítést szerezni.

Az öt éve elérhető minősített fogyasztóbarát hitelkonstrukciók jellemzője, hogy az ügyfelek számára könnyebben átláthatók, nincsenek rejtett díjtételek, maximált a költségkeret, és kedvezőbbek is, mint az ilyen minősítéssel nem rendelkező ajánlatok

– foglalta össze egy gazdasági szakportálon a Comnica üzleti igazgatója. Jeney Gábor írásában hangsúlyozta, hogy a bankoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy ügyfeleik e-mailen, egy portálon vagy egy applikáción keresztül az első kattintástól egészen a hitel igényléséig mindent online intézhessenek. A szerződés megkötéséhez mindeközben továbbra is szükség lesz az ügyfél személyes jelenlétére.

A neobankok (egyfajta közvetlen hitelintézet, amely kizárólag online működik) hagyományos fizikai fiókhálózatok nélkül évek óta abba az irányba terelik a magyar ügyfeleket, hogy egy okostelefonnal a kézben mindent el lehet intézni. Nem csoda, hogy ma már ugyanezt várják el az igazi bankoktól is.

Sőt, kortól függetlenül 10-ből 3 válaszadó azonnal otthagyná a szolgáltatóját, ha az egyik napról a másikra beszüntetné a digitális csatornáit, még akkor is, ha egyébként elégedett a szolgáltatások árával és minőségével.

Az általános fogyasztói elvárás, hogy mindent el lehessen intézni egy okostelefonról, egyre inkább a lakáshitelekre is kiterjed. Jeney Gábor szerint így ez az a pillanat, amikor azoknak a pénzügyi szolgáltatóknak is bele kell vágniuk a digitális fejlesztésekbe, amelyek mindezt eddig halogatták. Mindezt ráadásul olyan gazdasági környezetben kellene megtenniük, amely pillanatnyilag nem éppen a tömeges lakáshitel-felvétel felé hajtja a lakosságot. Megtorpanni ennek ellenére nem szabad! – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Hiszen láttunk már hasonlót, nem is olyan régen. A koronavírus-járvány már megtanította az üzleti élet szereplőinek, hogy mi a kifizetődő taktika nehéz időkben: a világjárvány első, lezárásokkal nehezített hullámát digitális fejlesztésekre használók gyakorlatilag a gazdaság minden szegmensében komoly versenyelőnyre tettek szert. Ugyanez a logika érvényesül most is:

ha a válság hullámai elvonulnak, a visszatérő ügyfeleket a digitális csatornákon minden korábbinál gyorsabban és nagyobb tömegben tudják eljuttatni a szerződéskötésig a bankok – összegzi véleményét Jeney Gábor.

