Egymillió tonna búza áll a szerbiai tározókban

A miniszter segítségét kérik a szerbiai gazdák, akik nem tudnak mit kezdeni a tavalyról megmaradt búzával. A Stig Gazdák Egyesületének megkeresésére válaszolva Jelena Tanaskovic azt mondta, folynak a tárgyalások Kína belgrádi nagykövetével arról, hogy Szerbia egymillió tonna búzát ad el a távol-keleti országnak.

Az üzletkötés körülményeit azonban még nem tisztázták, így a miniszter a gazdák türelmét kérte. Mint mondta, április 4-éig tisztázódik a helyzet. A gazdaegyesületet képviselő Nedeljko Savic az ígéret hallatán bejelentette: elhalasztják a tüntetést, melyet az ország által folytatott agrárpolitika ellen irányuló kritikaként szerveztek volna, és melynek során lezárták volna a pozarevaci Morava-hidat.

A szerb kormány tavaly márciusban döntött úgy, hogy átmenetileg megtiltja a búza kivitelét. A döntést az orosz–ukrán háború miatt kialakuló élelmiszerválság indokolta.

Az ukrán gabona ugyanis egyik pillanatról a másikra eltűnt a világpiacról, jelentős űrt okozva. A fenyegető hiány miatt Szerbia is úgy döntött, nem adja el saját készleteit. Két hónapnyi teljes exportzár után enyhített a kormány, havonta 220 ezer tonna kivitelét hagyta jóvá.

A világpiac idővel stabilizálódott, és a felmerülő hiányt is sikerült pótolni, a kenyérgabona ára pedig lassan esni kezdett. Míg a szerbiai gazdák tavaly tavasszal akár 40 dinárt (34 eurocentet) is kaphattak volna a búza kilogrammjáért, addig az utóbbi hónapokra ez 23 dinárra, vagyis 20 centre apadt.

Emellett a kereslet is lényegesen lecsökkent, így hiába maradt jelentős mennyiségű búzatartaléka Szerbiának, nincs már, aki azt megvegye.

Nedeljko Savic arra is felhívta a figyelmet, hogy a tározókban maradt korábbi termés óriási gondot okoz a gazdáknak, néhány hónap múlva ugyanis már jön a friss búza, amit így nem tudnak hova tenni. Gondot jelent emellett az is, hogy a gazdák nem tudnak jövedelmezően termelni. A forgóeszközök ára ugyanis rendkívüli mértékben megemelkedett, elsősorban a műtrágya ára szállt el, ami nélkül nem tudnak értékelhető termést biztosítani.

A Stig egyesület tagjai ezért a terület alapú támogatás növelését kérik a kormánytól. Azt is szeretnék, ha a szubvenció felét a terület nagysága, másik felét a termény mennyisége alapján számolnák el. Emlékeztetnek: a mezőgazdasági terület alapján elszámolt állami támogatás összege 2010-ben még 14 ezer dinár (120 euró) volt hektáronként, most azonban hatezer dinár, vagyis nagyjából 50 euró. A gazdák emellett 25 euró értékben üzemanyag-támogatást is kapnak.

A szerb mezőgazdaságnak ilyen magas nyersanyag-, műtrágya- és amortizációs költséggel, illetve ilyen alacsony termékárakkal, valamint a hatalmas támogatásokat kapó európai konkurenciával versenyezve esélye sincs túlélni

– hangoztatta Nedeljko Savic.

A V4NA által megkérdezett szerbiai gazda is megerősítette, a jelenlegi támogatás nem elegendő. A megemelkedett árak és az infláció mellett egyre nehezebben tudnak gazdaságosan termelni, illetve annyi hasznot kigazdálkodni, hogy abból eltartsák magukat és családjukat. Mint fogalmazott, a szubvenció nem emelkedik, a boltokban viszont drágul minden.

A támogatás növelésére vonatkozó követelés kapcsán a szerb agrártárca vezetője arra kérte a gazdákat, regisztrálják földjeiket az e-Agrár elektronikus nyilvántartó-rendszerbe, az oda bevitt adatok alapján tudja majd a minisztérium kiszámolni, mennyibe is kerülne a gazdák kérésének teljesítése.

Borítókép: Nem tudnak mit kezdeni a tavalyról megmaradt búzával a szerbiai gazdák (Fotó: Getty Images via AFP)