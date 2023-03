Fenyeget-e sugárzás? Utánajártunk

Mint már annyiszor bebizonyosodott, még egy márkán belül is érhetik a fogyasztót meglepetések. Például a Panasonic NN-E20JWM 37 ezer forintos átlagáron volt elérhető a tesztek idején, míg a Panasonic NN-ST45KWEPG mikróját 90 ezer forintért szereztük be. Eredmények tekintetében azonban az előbbi jobban teljesített – számolt be a gyakorlati szempontokról a tesztet összeállító munkatárs.