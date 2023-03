Itt az újabb injekció a fogyni vágyóknak, lehet, hogy még a WHO is fogja ajánlani

Beszámoltunk arról is, hogy az injekció nem varázsszer, a titok abban rejlik, hogy a gyógyszer lassítja a gyomor ürülését és a központi idegrendszeren keresztül az éhségérzetet is csökkenti, emiatt a diabéteszeseknek előírt diétát is könnyebb betartania – fogalmazott Pusztai Péter. A Budai Egészségközpont endokrinológusa szerint ugyanakkor a jelentkező mellékhatások miatt odafigyelést igényel a készítmény.