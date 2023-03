Komoly fizetéseket kínál a BKV

A BKV most minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy megállítsa a sofőrök felmondását. Tizennyolc százalékkal emelte meg a járművezetők fizetését csak az idén, az elmúlt két évben pedig együttesen már 34 százalékos béremelés történt. Mindez azt jelenti, hogy

a busz- és trolisofőrök átlagos fizetése eléri a havi bruttó 730 ezer forintot, de az állomány 20-25 százaléka ennél is többet, bruttó 850 ezer forintot visz haza.

A pontos nettó bér sok tényezőtől függ, például a pótlékoktól és a ledolgozott évektől is, de Szedlmajer László kiemelte, hogy nettó bér az 500 ezer forintot biztosan eléri – írja a Világgazdaság.

A járművezetői hiány egyébként nem BKV-specifikus probléma, sújtja egész Európát, sőt Ázsiát is. Európában 2026-ra már több mint százezer sofőr fog hiányozni. Ennek kezelését a külföldi szolgáltatók is komolyan veszik: az osztrák és német fejvadászok 2700–3100 eurós bruttó bért is ígérnek magyar járművezetőknek, hogy osztrák vagy német közlekedési társaságoknak dolgozzanak. Mindez a duplája a BKV-s nettó félmilliós jellemző fizetésnek. A vezérigazgató-helyettes erről azt mondta a Világgazdaság kérdésére, hogy tisztában vannak a különbséggel, de a fővárosnak mint tulajdonos jelenleg ekkora a pénzügyi mozgástere. Megjegyezte, hogy hazai viszonyok között az 500 ezer forintos bér kifejezetten jónak mondható.