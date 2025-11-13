Előzetesen Az ördög Pradát visel 2. – Húsz év után is fagyos a levegő a Runway szerkesztőségében + videó

A 20th Century Studios égisze alatt készülő Az ördög Pradát visel 2. első, rövid előzetese tegnap látott napvilágot, és azonnal felrobbantotta az internetet. Bár a teasert a stúdió mindössze egyetlen, feszültséggel teli jelenetre építette fel, az máris világossá vált, hogy a szereplők közötti régi, fagyos hangulat – és a tűsarkúban való határozott járás – mit sem változott.

Az ördög Pradát visel két főszereplője: Meryl Streep és Anne Hathaway

A mindössze néhány másodperces clip kulcsfontosságú pillanata, amikor a fekete, méregdrága kosztümben érkező Miranda Priestly (Meryl Streep) belép a liftbe, amit megállít volt asszisztense, Andy Sachs (Anne Hathaway). A Runway divatmagazin legendás főszerkesztője halvány, gúnyos mosollyal nyugtázza a találkozást, majd egyetlen szikár mondatban foglalja össze az elmúlt húsz évet:

Elég sokáig tartott.

A folytatás cselekménye a modern médiáról, a nyomtatott sajtó válságáról és a karakterek fejlődéséről fog szólni, különös tekintettel Andrea Sachs és Miranda Priestly megváltozott szerepére. A Variety információi alapján a film igazi főhőse a birodalmának megmentéséért küzdő Miranda lesz, aki számára a nagy kihívás éppen az jelenti, hogy a régi, analóg világból az új, digitális korszakba át tudjon lépni.

A rajongók nagy örömére a 2006-os film szinte teljes gárdája visszatér a folytatásra, megerősítve az első rész örökségét.

Meryl Streep ismét a megfellebbezhetetlen és kegyetlen Miranda Priestly bőrébe bújik.