Előzetesen Az ördög Pradát visel 2. – Húsz év után is fagyos a levegő a Runway szerkesztőségében + videó

Megérkezett a várva várt előzetes: a divatvilág rideg úrnője, Miranda Priestly karaktere ismét hódít a nagyvásznon. Az ördög Pradát visel című 2006-os kultuszfilm folytatása két évtizeddel az első rész után játszódik, és a jelek szerint a divatbirodalom sorsa ismét Miranda (Meryl Streep) és egykori asszisztense, Andy Sachs (Anne Hathaway) kezében van – derül ki a film első kedvcsinálójából. A premier 2026-ban várható.

2025. 11. 13.
A 20th Century Studios égisze alatt készülő Az ördög Pradát visel 2. első, rövid előzetese tegnap látott napvilágot, és azonnal felrobbantotta az internetet. Bár a teasert a stúdió mindössze egyetlen, feszültséggel teli jelenetre építette fel, az máris világossá vált, hogy a szereplők közötti régi, fagyos hangulat – és a tűsarkúban való határozott járás – mit sem változott.

Az ördög Pradát visel
Az ördög Pradát visel két főszereplője: Meryl Streep és Anne Hathaway

A mindössze néhány másodperces clip kulcsfontosságú pillanata, amikor a fekete, méregdrága kosztümben érkező Miranda Priestly (Meryl Streep) belép a liftbe, amit megállít volt asszisztense, Andy Sachs (Anne Hathaway). A Runway divatmagazin legendás főszerkesztője halvány, gúnyos mosollyal nyugtázza a találkozást, majd egyetlen szikár mondatban foglalja össze az elmúlt húsz évet: 

Elég sokáig tartott.

 

A folytatás cselekménye a modern médiáról, a nyomtatott sajtó válságáról és a karakterek fejlődéséről fog szólni, különös tekintettel Andrea Sachs és Miranda Priestly megváltozott szerepére. A Variety információi alapján a film igazi főhőse a birodalmának megmentéséért küzdő Miranda lesz, aki számára a nagy kihívás éppen az jelenti, hogy a régi, analóg világból az új, digitális korszakba át tudjon lépni.

A rajongók nagy örömére a 2006-os film szinte teljes gárdája visszatér a folytatásra, megerősítve az első rész örökségét.

Meryl Streep ismét a megfellebbezhetetlen és kegyetlen Miranda Priestly bőrébe bújik.

Anne Hathaway karaktere, Andy Sachs immár nem egyszerű asszisztens, hanem a főszerkesztő lehetséges riválisa vagy szövetségese lehet.

Visszatér a szarkasztikus Emily Blunt (Emily Charlton) és a szívélyes Stanley Tucci (Nigel Kipling) is.

A rendezői székben ismét az első részt is jegyző David Frankel foglal helyet, míg a forgatókönyvet Aline Brosh McKenna írta. A film bemutatója világszerte 2026 tavaszán lesz.

  • Film címe: Az ördög Pradát visel 2. (The Devil Wears Prada 2)
  • Főszereplők: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci
  • Rendező: David Frankel

A Lauren Weisberger 2004-es regénye alapján készült Az ördög Pradát visel a feltörekvő újságíró, Andy Sachs (Anne Hathaway) történetét követi, aki egy nívós divatmagazinnál kap állást, ám követelőző főszerkesztője nem könnyíti meg munkáját. Weisberger egyébként rövid ideig Anna Wintour asszisztenseként dolgozott a Vogue-nál.

 

