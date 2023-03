Tovább drágulhat a körte az európai uniós piacon, az egyre növekvő kereslet miatt ugyanis egyre fogynak a készletek. Az Alma és Körte Világszövetség (WAPA) adatai szerint az Európai Unió­ban (beleértve az Egyesült Királyságot is) 2,07 millió tonna körte termett 2022-ben, ami húsz százalékkal múlta felül az előző évi rekordalacsony termést. Ennek ellenére már most fogyóban vannak a készletek.

A FruitVeb honlapján olvasható elemzés szerint a körte világpiaca stabil: a kereslet fokozatosan erősödik, különösen a kisebb méretű gyümölcsök iránt, ezért az árak is egyre magasabbak. Belgiumban csak februárban harmincszázalékos áremelkedést regisztráltak.

A nyári hőhullámok miatt Olaszországban gondok vannak a gyümölcsmérettel, egyes fajták esetében értékesítési nehézségekről is beszámoltak piaci szereplők. Az olaszok évről évre egyre kisebb területen termesztenek körtét, és az ázsiai márványpoloska terjedése ­miatt növényvédelmi problémáik is vannak. Spanyolországban is fogyóban a készletek, különösen a nagyobb méretű gyümölcsök hiányoznak a kínálatból. Ennek oka elsősorban az, hogy a tavaly áprilisi fagyok miatt némely tartományokban is 30-35 százalékos volt a terméskiesés, a júniusi és júliusi hőhullámok pedig a gyümölcsméretet befolyásolták.