Újra támad a madárinfluenza

Nem enged szorításából a madárinfluenza, néhány héttel azután, hogy a hatóságok a legtöbb megyében feloldották a madárinfluenza-vírus miatt hozott korlátozásokat, újabb állományok fertőződtek meg. A hazai baromfiágazat gyakorlatilag évek óta folyamatosan a komoly gazdasági kárral járó fertőzéssel küzd – írta a Vg.hu. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács (BTT) elnöke szerint nem lehet kizárni, hogy a madárinfluenza hosszabb távon is velünk marad, amit már nemcsak a vándormadarak terjesztenek, hanem a hazánkban honos, áttelelő madarak is közvetíthetik a vírust.

A jelenlegi járványügyi intézkedések kevésnek bizonyulnak, a betegség újra és újra felüti a fejét egyes baromfitelepeken. Fotó: Szandzsív Gupta

– Összetett problémával állunk szemben, ezért minden olyan lépést, amely a járvány megjelenésének kockázatát csökkentheti, alkalmazni kell a jövőben – mutatott rá a szakember.

Csorbai Attila szerint a telepek járványvédelmi felkészültségét is szigorúbban kellene vizsgálni, a helyesen eljáró gazdaságokat jutalmazni kellene, míg azokat a telepeket, ahol rendszeresen felüti a fejét a megbetegedés, ki kellene zárni a termelésből. A szükséges intézkedések közé tartozhat emellett a vadmadarak ritkítása is, ahogyan a háztáji termelést is be kellene vonni az ellenőrzésekbe.

A BTT elnöke a lapnak elmondta: a hazai baromfihús-kibocsátás drasztikusan csökkent tavaly. Ugyan a visszaesés nem kizárólag a madárinfluenza számlájára írható, azonban főként azon víziszárnyas-fajok csökkenéséből adódott, amelyek körében a legnagyobb pusztítást végezte a betegség.

A madárinfluenza elleni megfelelő védekezés kapcsán egyre többször hangoztatják a szakemberek a vakcinázás lehetőségét. Egy esetleges oltási program bevezetéséhez azonban számos kérdést tisztázni kellene. A megfelelő oltási program kidolgozása sem tűnik egyszerű feladatnak. A terméktanács elnöke szerint jelenleg különböző vakcinagyártók tesztelik termékeiket, amelyek különböző fajokat, hasznosítási típusokat és különböző alkalmazásokat fednek le. A BTT megkezdte egy munkacsoport felállítását, amely megpróbálja felvázolni, milyen – anyagi és tárgyi – feltételek mellett indulhatna el egy ilyen program Magyarországon.

