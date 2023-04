Magyar Bankholding: a második negyedévtől jöhet a felpattanás

Suppan Gergely vezető elemző hangsúlyozta: a második negyedévtől azok a vállalatok, amelyek leállították a termelésüket, újraindulhatnak, ami a GDP-adatokban is megjelenhet. A növekedéshez a mezőgazdaság is hozzájárulhat, amely tavaly jelentősen visszahúzta a gazdaság teljesítményét, a nagyon alacsony bázis miatt kiugró növekedést hozhat. Majd hozzátette: ennek megfelelően kismértékben 0,8 százalékról 1,0 százalékra módosítják a Bankholding elemzői az idei növekedési prognózisukat. A következő években pedig újra gyorsulhat a növekedés, amit a kilábalás mellett az új ipari kapacitások is támogatnak.

– 2024–2025-ben jelentős növekedésre számítunk – emelte ki a vezető elemző, az elmúlt években bejelentett beruházások középtávon újra a hazai gazdaság érdemi gyorsulásához vezetnek. A Magyar Bankholding számításai szerint a következő években a hazai GDP növekedése akár tartósan meghaladhatja a 4 százalékot.

Az ipart Suppan Gergely szerint kettősség jellemzi: miközben a járműgyártás és a felfutó akkumulátorgyártás egyre jobb számokat produkál, addig az élelmiszeriparban visszaesett a termelés a fogyasztás csökkenése következtében, de a kokszgyártás vagy a vegyiipar teljesítménye is mínuszba került. Ugyanakkor a helyreállással párhuzamosan itt is pozitív fordulat várható az elemző szerint. Suppan Gergely jelezte, hogy tavaly márciusban nagyon magas volt a bázis az üzemanyagturizmus miatt, így a kiskereskedelem jókora mínuszokat produkál, De arra számítanak, hogy a reálbérek emelkedésével az év második felétől már jöhet az élénkülés.

A lakáspiac az első három idei hónapban satufékezett – idézte a VG.hu a Bankholding szakemberét. Az építőipar 11,8 százalékkal csökkent februárban, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal nőtt. Az épületek építése 8,8 százalékkal, egyéb építményeké 17,7 százalékkal csökkent. A lakóépületekre 38,8 százalékkal, a lakásokra kiadott építési engedélyek száma 45 százalékkal csökkent. A lakáspolitika az a terület, amit a monetáris politika egyértelműen megfog – mondta az elemző.

Válságálló lett a turizmus és a vendéglátás. A Balaton és környéke különösen kedvelt turistacélpont Fotó: Jászai Csaba

Suppan Gergely szerint válságálló lett a turizmus és a vendéglátás, javulóban van mindkét szektor. Az idegenforgalom válságállónak tűnik az elemző szerint, amit a kínai nyitás és az atlétikai vb is élénkíthet. De a légiforgalmi adatok ugyancsak kedvező tendenciát mutatnak.

A vezető elemző elmondta, hogy a boltok akciói a KSH adatfelvétele miatt csak az áprilisi adatokban jelenhetnek meg. Számos élelmiszerár esetén láthattunk a csúcsot, példaként emelte ki, hogy a nyerstej felvásárlási ára októberben majdnem 300 forint volt litererenként, ez most 170 forintra esett vissza – írja a VG.hu. Emellett a nyersanyagárak és a terményárak lefordulása is segíti az infláció csökkentését. Suppan szerint az év végén egy számjegyű lehet az infláció, éves átlagban pedig 18,5 százalékos.

A külkereskedelemben megindult a helyreállás – mutatott rá Suppan Gergely –, aki szerint jelentősen csökkenhet a külkereskedelmi és folyó fizetési mérleg hiánya, ami a forintot is stabilizálhatja a magas kamatok mellett. A folyó fizetési mérleg hiánya a tavaly 8,1 százalékról idén 2,6 százalékra süllyedhet.

A munkaerőpiaci folyamatokban Horváth András vezető elemző alig lát elmozdulást, aki rámutatott: továbbra is 4,7 millióan dolgoznak hazánkban. A munkanélküliségi ráta minimálisan emelkedett, ami az aktivitás növekedésének eredménye, ugyanis egyre többen térnek vissza a munka világába. Ugyanakkor az elemző szerint ez nem magyar jelenség, Amerikában is hasonló tendencia figyelhető meg. Ezzel együtt minimális munkanélküliség növekedéssel számolnak, vannak olyan szektorok, amelyeket jobban érint a válság. Összességében 4 százalék alatti munkanélkülségi rátát várnak idén.

A VG.hu összefoglalója szerint Kuti Ákos, a Magyar Bankholding Stratégiai Elemzés Központ vezetője úgy ítéli meg, az energiaárak csökkenése érdemben javította a hazai egyensúlyi mutatókat és mérsékelte a kockázati prémiumot. A forint iránti érdeklődés megnőtt, nem függetlenül a 18 százalékos kamattól. Bár a jegybank második félévben belekezdhet a csökkentésbe, ami rövid idejű turbulenciát okozhat a forint árfolyamában, így is stabilabb árfolyamot várnak.

Most nagyon szeretik a forintot – jegyezte meg a szakember, hozzátéve, lehet még tér a forint további erősödéséhez, amit két tényező befolyásolhat, az EU-s megállapodás, illetve a kamatcsökkentés. Jelezte, hogy el lehet kezdeni gyűjteni az eurót a nyaraláshoz.

Borítókép: Ferihegyi légikikötő (Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld)