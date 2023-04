Mutatjuk, mit nevezett teljes tébolynak Szijjártó Péter + videó

Szijjártó Péter a közép- és hosszú távú kihívások kapcsán felszólalásában hangsúlyozta, hogy kiesett az európai ellátásból több tízmilliárd köbméternyi orosz földgáz, miközben a kínai gazdaság újranyitásával is bővül a kereslet, ráadásul nincs semmi garancia arra, hogy az idei tél is hasonlóan enyhe lesz. Aláhúzta, hogy Magyarországnak kulcsfontosságú a környezetvédelem, azonban a kormány erre soha nem ideológiai vagy dogmatikus ügyként tekint, hanem az észszerűség alapján, így a diverfizikáció során is próbál lehetőség szerint környezetbarát módon bevonni új forrásokat az energiaellátásba. Márpedig e téren a legrealisztikusabb forgatókönyvet ma a dél-kaukázusi térség forrásainak bevonása jelenti – közölte a távirati iroda ismertetése szerint.

Azerbajdzsánnal már politikai megállapodás született a földgázimportról, kezdetben már idén mintegy százmillió köbméteres mennyiségben, később azonban ez egy hosszú távú szerződés keretében évente kétmilliárd köbméterre nőhet – tette hozzá.

Majd kiemelte, hogy emellett a régióból származó zöld villamos energia is lehetőség a diverfizikációra, hazánk energiaellátásának biztosítására.

A miniszter tudatta, hogy ehhez össze kellene kötni Georgiát Romániával, és ha ez sikerül, akkor ez lesz a világ leghosszabb, nagyjából 1200 kilométeres vízalatti vezetéke. – Szeretjük az ambiciózus terveket, szeretünk nagyot álmodni – fogalmazott. Leszögezte, hogy hazánk a mielőbbi hatékony megvalósításban érdekelt, ezért világos napirendre van szükség, és ki kellene terjeszteni a megvalósíthatósági tanulmányt az egész projektre, a nemzeti fejlesztési tervekre is. A magyar kormány kész a költségek megosztására, és támogatja egy közös, négyállami gazdasági entitás létrehozását.