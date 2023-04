Nem engedték felszólalni a magyarországi Német Gazdasági Klub elnökét a német cégek helyzetéről szóló vitán

Ami az Európai Parlament bizottsági ülésén zajlott, az engem más időkre emlékeztet, de semmiképp nem a demokráciára – mondta Arne Gobert üzleti jogász, a Német Gazdasági Klub elnöke kedden Brüsszelben, miután az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága (CONT) most a magyarországi német cégek panaszára hivatkozva indított újabb támadást hazánk ellen.

Az EP-bizottság helyett Arne Gobert végül a sajtónak mondta el, hogy huszonöt éve Magyarországon élő és tevékenykedő üzletemberként szerette volna megosztani a tapasztalatait az európai politikusokkal is. Mint mondta, az ülést megelőzően volt egy rövid, ötperces beszélgetése Monika Hohlmeierrel (Európai Néppárt), a CONT elnökével, aki azonban megtagadta tőle a felszólalás lehetőségét. A német politikus azzal indokolta Gobert kérésének visszautasítását, hogy „már kellő információval rendelkezik a magyarországi helyzetről”.

Gobert kiemelte, a CONT által kiküldött előzetes tájékoztatóanyag rendkívül elfogult volt. Szerette volna elmondani, hogy évről évre újabb német cégek fektetnek be Magyarországon, és általánosságban elégedettek a kölcsönös együttműködéssel.

– Az én meglátásom szerint egyáltalán nincs negatív megítélése Magyarországnak. Vannak olyan iparágaink, ahol bizonyos kérdésekben viták vannak ugyan, de úgy gondolom, hogy ezek a kérdések, ha valóban fontosak, a bíróságra kell vinni őket, nem pedig az EP bizottságaihoz – mutatott rá a német szakember.

Azt is felidézte, hogy a CONT tájékoztatójában említettek egy német céget, amelyik nem kapott építései engedélyt. Ebben az esetben azonban nincs jogvita, nincs hivatalos ügy, tehát hallomásból vett állításokról, vádaskodásról van szó. Ez pedig ide nem elég – hívta fel a figyelmet a jogász.

A magyar kormány és a német ipari szereplők közötti együttműködés kapcsán Gobert elmondta, hogy „minden országban vannak viták, ami normális, mert a kormányok bizonyos témákat másként kezelnek, mint a gazdasági oldal.”

– Cégeket képviselünk peres eljárásokban. Ha megnézzük a peres statisztikákat, az nem egyoldalú: veszít néha a kormány, veszítenek néha a cégek, mert ezek jogi kérdések – hangsúlyozta, majd hozzátette: ezért van a demokrácia és jogrendszer, amelyen keresztül lehet menni, és előmozdítani a követeléseket.

A mainstream média csak rosszat akar hallani Magyarországról

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a német cégeket tömörítő klub kiadna-e közleményt, amelyben cáfolják a Transparency és a CONT által megfogalmazott vádakat, Arne Gobert rámutatott, hogy a média gyakran nem fogadja el a pozitív híreket Magyarországról.

– Magyarországon beszélhetünk a médiával. Valójában a kialakult helyzet miatt hoztuk létre a Dialogue Hungary nevű szervezetet, hogy megbeszéléseket folytassunk németországi és magyarországi üzletemberek között, mert rájöttünk, hogy ha túl pozitívan beszélünk a magyar helyzetről a német sajtóban, ők egyáltalán nem hisznek nekünk és nem közlik le a nyilatkozatunkat – mondta.

Gobert felidézte, hogy évekkel ezelőtt, amikor Angela Merkel kancellár utoljára járt Budapesten, felkereste az RTL, hogy riportot készítsenek vele.

Körülbelül egy órán keresztül újabb és újabb kontextusban tették fel ugyanazt a kérdést, hogy kapjanak egy olyan választ, melyet negatív perspektívában tudnak feltüntetni. De nem sikerült – emlékezett vissza.

A riport után az újságíró azt mondta, hogy „ez egy nagyon jó interjú volt, és nagyon boldogok vagyunk, hogy pozitív hangot hallottak, mert az összes többi vélemény negatív volt”. Eredetileg az este 8 órás híradóban mutatták volna be, majd a szerkesztő küldött egy sms-t, hogy rengeteg anyaguk van, ezért csak az éjszakai hírekbe kerülhet be. De a történet folytatódott az éjszakai hírek előtt is, amikor újabb sms-t kapott a szerkesztőtől, aki szabadkozva kért elnézést, de Gobert túl pozitívan nyilatkozott Magyarországról, ezért nem fogják közölni a riportot – olvasható a Híradó.hu cikkében.

