Brüsszelben tüntetnek a gazdák

Utcára vonulnak az európai gazdák, a termelők Brüsszelben az ukrán gabonaimport miatt. Az uniós gazdaszervezetek szerint ugyanis az Európai Unió eddig meghozott intézkedései a június 5-ig szóló importtilalom – csupán a probléma felszíni kezelését jelenti.

Lapunk úgy tudja, a tiltakozó akció 11 órakor veszi kezdetét Brüsszelben, a magyar delegáció képviselői ezt követően juttatják majd el levelüket az Európai Bizottságnak.

Az EB május végén hoz döntést arról, hogy a június 5-i határidőn túl is fennmaradhat-e az érintett kelet-európai államokba irányuló ukrán gabonaimport tilalma. A gazdaképviseletek érdekeik nyomatékosítása céljából tüntetést szerveztek. Hazánkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) 28 fős delegációja képviseli.

A NAK álláspontja egyértelmű: legalább ez év végig érvényben kell maradnia az importtilalomnak. Hiszen az érintett országokban a gabonatároló-kapacitások leszűkültek, továbbra is jellemzően a tavalyi ukrán gabonaszállítmányok foglalják el.

Az idei betakarítások hamarosan kezdetüket veszik mind idehaza, mind Ukrajnában, ezért éppen a legkritikusabb időszakban árasztaná el ismételten az ukrán gabona az országot, így a korábbról bennrekedt készletek kiárusítására és az új hazai betakarítás tárolására nem hagyna lehetőséget. Másrészt az intézkedés hatálya alá tartozó termékek körét is szélesíteni kellene, mivel jelenleg ez a kör sokkal szűkebb azoknál, amelyek esetében tagállami szinten a piactorzító hatások érvényesültek. A termékkör kiterjesztése mellett pedig arra is figyelmet kellene fordítani, hogy csak olyan áru behozatalát engedélyezze az EU, amelyek előállítása során betartották az uniós gazdáktól is elvárt szigorú uniós termelési szabványokat, környezetvédelmi, állatjóléti és biodiverzitási elvárásoknak.

