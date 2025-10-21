Riasztó drágulás a legalapvetőbb gyümölcsünk piacán

A 42. héten a hazai tölteni való, 30–70 mm-es paprika 580 forint/kilogramm átlagáron szerepelt a Budapesti Nagybani Piac választékában, ami mintegy kilenc százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Szintén csökkent a kaliforniai paprika ára: a belföldi termesztésűt a 2024. 42. hetit 12 százalékkal alulmúló 1050, míg a Spanyolországból származót 1150 forint/kilogrammos, az egy évvel korábbinál hat százalékkal alacsonyabb áron kínálták.

A fokhagyma harmadával lett drágább. Fotó: NurPhoto

A belpiaci kanadai, orange típusú sütőtök 275 forint/kilogramm leggyakoribb ára kilenc százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. A szintén hazai karfiol kilója a tavalyinál 16 százalékkal olcsóbb, 475 forint volt, míg az importból származó, azonos méretkategóriájút 665 forint/kilogrammos áron kínálták, szemben az egy évvel ezelőtti 780 forintos árral. Csökkent a magyar brokkolii ára is hét, a kelkáposztáé pedig 29 százalékkal.

Drasztikusan emelkedtek ugyanakkor az almaárak, ráadásul a drágulás mindegyik megfigyelt almafajtára igaz.

A Granny Smith almát 625, a Goldent 525, a Galát pedig 585 forint/kilogramm termelői áron árusították, míg a 2024. évi azonos heti átlagáruk sorrendben 378, 355, illetve 368 forint/kilogramm volt, az áremelkedés tehát 47 és 65 százalék közötti. A 42. héten az import alma nagykereskedelmi ára 33 százalékkal, kilogrammonként 663 forintra emelkedett az éves összevetésben, míg az ecuadori banán ára ugyanekkor 680 forint/kilogrammra nőtt, ami 19 százalékos drágulás a tavaly ilyenkor mért adatokhoz képest.

A belpiaci gesztenye eközben 1550 forintos kilónkénti áron került a piacra. A fentiekkel ellentétben árcsökkenés volt a tisztított diónál, amelyiket az előző évi azonos hetinél öt százalékkal alacsonyabb, 3800 forintos áron kínálták, és a kékszilvánál is, amelynek ötszáz forint/kilogrammos ára 11 százalékkal csökkent az egy évvel ezelőttihez képet.

Az AKI jelentése szerint a fokhagyma szinte folyamatosan jelen volt a nagybani piac kínálatában, a belföldi termesztésű áru pedig az idén a 23. héten jelent meg, 1800 forint/kilogrammos áron.

A fokhagyma termelői ára 31 százalékkal volt magasabb (1810 forint/kilogramm) 2025 23–42. hetében annál, amit az előző év azonos időszakában mértek.

Az Eurostat adatai szerint a fokhagyma termése 5,1–5,6 ezer tonna között alakult az elmúlt öt évben, 2024-ben 630 hektárról 5,19 ezer tonna fokhagymát takarítottak be, ez egy százalékkal volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi.