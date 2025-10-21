Rendkívüli

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

Valósággal kilőtt az ingatlanpiac az Otthon startnak köszönhetően, ezek a lakások a legkeresettebbek

Az Otthon start program érezhetően tovább élénkítette a már eddig is lendületes növekedést mutató ingatlanpiacot: a program indulását követő öt hétben 38,8 százalékkal nőtt a lezárt tranzakciók száma. A panelek iránti kiugró kereslet áremelkedéssel járt, míg a fővárosi téglalakások átlagos négyzetméterára csökkent az Otthon Centrum mérései szerint.

2025. 10. 21. 16:35
Illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
A széles vásárlói réteget érintő Otthon start program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra, az Otthon Centrum aktivitási mutatói szerint az utóbbi öt hétben 26,5 százalékkal több ügyfél jelent meg a cég hálózatában a nyári hónapokhoz képest. Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy nemcsak a nézelődők számának emelkedése érzékelhető, hanem már az első öt hét során is sok érdeklődő döntött a vásárlás mellett, melynek köszönhetően a lezárt adásvételek száma 38,8 százalékkal magasabb a nyár véginél.

Otthon Start, ingatlan, lakás
Alaposan felrázta az ingatlanpiacot az Otthon start. Fotó: Ladóczki Balázs

Az elmúlt hónap eladási adatai alapján elmondható, hogy a panellakások piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége, országos átlagban 3,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Főként Budapest belvárosi és budai kerületeinek panellakásai iránt ugrott meg a kereslet, előbbiben 8,5 százalékkal, míg a budai kerületekben hét százalékkal kerülnek többe a házgyári lakások.

Ezzel pont ellentétes árdinamika figyelhető meg a téglalakások piacán, ugyanis ebben a szegmensben 5,7 százalékkal mérséklődtek az árak szeptemberben, elsősorban a budai és a belvárosi lokációban. – Ennek magyarázata, hogy sok eladó inkább csökkentette az árat, hogy az ingatlan megfeleljen a kedvezményes hitel egyik feltételének, vagyis a másfél millió forintban maximalizált négyzetméterárnak, így lényegesen lerövidítve a piacon töltött időt – kommentálta Heinrich Balázs a változást. A használt házakra kevésbé hatott az Otthon start program élesedése, az 1,2 százalékos növekedés beleillik az éves trendbe.   

A szakember elmondta, a megnövekedett érdeklődés következtében 4,1 százalékkal csökkent az Otthon Centrum (OC) portfóliójában lévő lakóingatlanok száma. A házak és az új építésű lakások piacán egyelőre kevés változás figyelhető meg, míg a téglalakások szegmensében 7,5 százalékkal szűkült az OC kínálata. A panellakások esetében ennél is jelentősebb, 20,5 százalékos csökkenés tapasztalható, mivel a kedvezményes hitel hatására az előző hónapban a korábbinál sokkal több panellakás talált új tulajdonosra. – Még csak bő egy hónapja indult el a hitelkonstrukció, de az adatokból már most látszik, hogy elsősorban a nagyvárosok olcsóbb lakásai iránt ugrott meg a kereslet, és a fővárosi panelpiacra volt a legnagyobb hatással a kedvezményes hitel – összegzett Heinrich Balázs.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján tavaly 126,8 ezer adásvétel történt az országban (a novemberi végső szám várhatóan egy-két százalékkal lesz magasabb), a vásárlásokhoz 75,5 ezer hitelfelvétel társult. Idén várhatóan mindkét mutató magasabb lesz: az adásvételek száma elérheti a 150 ezret, míg a hitelfolyósítások száma megközelítheti a százezret.

