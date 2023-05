Jó lett a COOP tavalyi eredménye

Tavaly 748 milliárd forint árbevételt ért el a CO-OP Hungary, míg az általa működtetett Coop üzletlánc tavalyi forgalma mintegy 16 százalékos növekedéssel 470 milliárd forintot tett ki.

Pekó László, a cég Igazgatóságának elnöke a közgyűlésen elmondta: a tavalyi évben a kereskedelmi piac szereplőinek igen sok kihívással kellett megküzdeniük. A koronavírus-járvány utóhatásai, a februárban kitört háború következményei, az energiaárak és az infláció emelkedése mellett kiemelte a múlt év február 1-jén bevezetett, és azóta hatályban lévő árstopintézkedések hatását is. „Korábban volt pár békeévünk, most viszont nemcsak a valóságban, hanem a gazdálkodás terén is háborús helyzet alakult ki” – jegyezte meg.

Az elkövetkező időszak kilátásaival kapcsolatban kitért a június 1-jén bevezetendő, kötelező akciózásra is. Ezzel összefüggésben a piaci szereplőket érintő további kedvezőtlen hatásokról szólva kiemelte: „óriási kihívások előtt állunk, azt látjuk, hogy a lakosság vásárlóereje egyre jobban csökken, miközben minden költségünk emelkedik”.

Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója a cégcsoport tavalyi eredményét értékelve kiemelte: bár a tavalyi év nem volt egy könnyű esztendő semelyik piaci szereplőnek, „a 2022-es eredményünk mégis jobb lett, mint amit vártunk”. A teljes piacon, illetve a cégcsoporton belül is jelentkező koncentrációról szólva elmondta: a jelenségfolytatódott, így már a COOP Gazdasági Csoport öt legnagyobb franchise-tagja adta a cégcsoport tavalyi összbevételének 52 százalékát, az 50 legnagyobb franchise-tag pedig a 88 százalékát. Egyben kihangsúlyozta: a kiskereskedelmi piac szereplői közül a COOP üzletlánc van jelen a legtöbb helyen az országban: 1430 településen 2180 üzlettel. A boltmegújítási program kapcsán hangsúlyozta: a 2000 főnél kisebb településeken működő üzletek modernizációja 461 helyszínen valósul meg 2023 végéig. Az utóbbi időszak további eredményeiről szólva elmondta: a kispostai tevékenység már 75 üzletben érhető el. Június végéig pedig várhatóan az összes tervezett helyszínen, vagyis 91 üzletnél lesz biztosítva. Továbbá azt is közölte, hogy a Coop-üzletek mellett év végére már 400 csomagátvevőhely üzemel, ahol a vásárlók átvehetik nem élelmiszer jellegű netes rendeléseiket, valamint egyre több bolt csatlakozik meglévő házhozszállító rendszerekhez, amivel a vásárlók egyre több településen vásárolhatnak be online. A kereskedelmi szereplők között 2017-ben elsőként bevezetett használtétolaj-visszagyűjtésben pedig az üzletlánc több mint 500 boltja vesz részt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)