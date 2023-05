Még mindig dübörög az Apple-nél az iPhone-ok eladása

Az Apple-nek ismét sikerül meglepnie a piacot a várakozásokon felüli teljesítményével, ezzel a utóbbi kilenc negyedévéből már nyolcban hagyta állva az elemzőket. A technológiai óriáscég üzleti évének április elsejével zárt második negyedében ismét bizonyította masszív ellenálló képességét, ezúttal az iPhone-eladások felfuttatása és a feltörekvő ázsiai piacok járultak hozzá a pluszteljesítményhez, ami az amúgy is felülértékelt részvény árfolyamának 2,5 százalékos erősödéséhez vezettek a csütörtöki New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

A hangulatot javította, hogy a cégvezetés a tavalyihoz hasonlóan 90 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot hirdetett, miközben a negyedéves osztalékot 23-ról 24 centre emelte. Az Apple árbevétele 2,5 százalékkal, 94,84 milliárd dollárra csökkent, miközben a Refinitiv elemzői konszenzusa 4,4 százalékos visszaesést valószínűsített.

Az egy részvényre eső nyereségnél (EPS) a tavalyival megegyező, 1,52 dolláros adatot publikáltak, kilenc centtel jobbat a vártnál.

Az adózott nyereség 25,01 milliárd dollárról 24,16 milliárdra mérséklődött. Az Apple bevételeinek hagyományosan több mint ötven százalékát adó iPhone-eladásokból a Wall Street 3,3 százalékos visszaesést sugalló előrejelzésével szemben 1,5 százalékkal több, 51,33 milliárd dolláros bevételük származott.

Bár a gyorsjelentésben részletes adatokat nem közöltek, ebben nagy szerepe volt az indiai piacon indított offenzívának, amelynek Tim Cook vezérigazgató múlt hónapban tett látogatásával és az első hivatalos Apple szaküzletek megnyitásával újabb lökést adott. Az is közrejátszik az itteni forgalom megugrásában, hogy az Apple részben átvitt gyártókapacitásokat Kínából a világ immár legnépesebb országának számító Indiába, ahol a terméket így kvázi sajátjukként is kezelik.

Cook a Reutersnek adott interjújában azzal büszkélkedett, hogy

az iPhone-bevételek rekordot döntöttek – legalábbis a leggyengébbnek számító év eleji időszakban.

Hozzátette, hogy az indiai mellett a mexikói és a brazil piacot is sikerült megdolgozniuk, s hogy hosszú idő után most először a termelést sem hátráltatta a beszállítói láncok szakadozása. A kínai piacra viszont az eddiginél is nagyobb figyelmet kell szentelniük, az ottani, első koronavírus-hullám hónapjaiban ugyanis 2,9 százalékkal csökkent a forgalmuk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)