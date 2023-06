Előre hozott fogyasztást hozhat a Szép-kártyáknál bevezetendő könnyítés

Két hatása is lehet annak, hogy hideg élelmiszert is vehetünk Szép-kártyával augusztus elsejétől. A gazdasági akcióterv részeként bevezetett, hétfőn ismertetett intézkedés év végéig, korlátlanul teszi lehetővé a Szép-kártyák felhasználását hideg élelem vásárlására. Ezzel egyidejűleg a munkáltatók, szintén az augusztus–decemberi időszakban, a Szép-kártya jelenlegi 450 ezer forintos keretét további kétszázezer forinttal megemelhetik.

– Ez kettős hatásként egyrészt a turizmus-vendéglátásban megjelent kereslet egy részét átirányíthatja a kiskereskedelembe, másrészt pedig jelenthet egy előre hozott fogyasztást, amit esetleg később költenénk el a turizmusban, azt előbb elköltjük a kiskereskedelemben – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője.

Amit a turizmusban költenénk el, annak egy részét hideg élelmiszer vásárlására fordíthatjuk

Fotó: MTI/Lang Róbert

Hozzáadott, pluszban megjelenő kereslet akkor jelentkezhet Regős Gábor szerint, ha a cégek növelik a Szép-kártyás juttatások összegét. A kereskedelemben mutatkozhat egy keresletnövelő hatás, ami elvileg inflációt növel ugyan, azonban nincs akkora mértéke, hogy ez szemmel látható legyen. Ehhez hozzájön, hogy a turizmusban csökkenti a keresletet, vagyis ott inflációt mérsékel, de ennek a mértéke ugyancsak nehezen mutatható ki.

Lapunk kérdésére, miszerint egyszerűbbé vagy olcsóbbá válik-e az élelmiszerek beszerzése, és ez hozzátehet-e a belföldi utak népszerűségéhez, az elemző úgy fogalmazott, mivel az élelmezés vendéglátás részében eddig is lehetett Szép-kártyával fizetni, most a mindennapi bevásárlás lesz egyszerűbb. Sőt, a turizmusra gyakorolt hatás minimális lehet és nem is pozitív, hiszen sokan a Szép-kártya miatt nyaraltak itthon, most ez a motiváció csökkenhet, hiszen el tudják költeni ezeket az összegeket másra. Ugyanakkor mivel a nyaralást a többség már megszervezte és lefoglalta, ezért ez a hatás szintén alacsony – magyarázta Regős Gábor.

A fel nem használt összegek beragadásának elkerülésében ugyanakkor valóban jelenthet segítséget a könnyebb felhasználás, illetve nemcsak ebben, hanem a Szép-kártyán lévő, még le nem járt, de egyébként lassabban elköltött összegek esetében is, azaz itt rövid távon keresletnövelő hatás jelenhet meg – mutatott rá Regős Gábor.

Összességében tehát mutatkozhat rövid távú hatás: előre hozzák a háztartások a fogyasztást, ez az augusztus, illetve az ősz eleje lehet. Hosszabb távon pedig az lehet a jótékony hatása az intézkedésnek, ha a munkáltatók (ide értve akár az államot is) többletjövedelmet biztosítanak a Szép-kártyára, ez ugyanis egy alternatív, olcsóbb béremelési forma is lehet.