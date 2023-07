Megfizethető maradt a főváros délkeleti agglomerációja

Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint továbbra is igaz, az, hogy a vevők nem az alapterületre, hanem az árra érzékenyek, a drágább ingatlanok iránti érdeklődés alacsony. Tapasztalataik alapján most körülbelül 70-80 millió forint a felső határ, ami egyben meghatározza az ingatlanok méretét is.